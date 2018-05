publié le 11/05/2018 à 11:45

Nous sommes à J-1 avant la finale de l’Eurovision. Le concours musical européen sera diffusé samedi sur France 2, avec le duo Madame Monsieur qui représente les couleurs de France avec leur chanson Mercy.



Dans la dernière ligne droite de cette compétition, le moral est au beau fixe pour le couple puisqu'il a appris dans la nuit son ordre de passage le soir de la finale. Madame Monsieur passera ainsi en 13ème position, en deuxième partie d'émission, soit une très bonne place pour les représentants français. On leur souhaite beaucoup de chance puisque la finale se jouera aussi ce vendredi soir sur la scène de l'Arena de Lisbonne. Derrière le poste, les jurys professionnels dans chaque pays attribueront leur notes, qui compteront avec les notes du public dans le vote final.

Dans les rues de Lisbonne, il suffit de se promener avec le duo Madame Monsieur pour mesurer l’engouement autour de leur chanson. Pas un seul pas sans une demande d’autographe, un selfie et un petit mot gentil.

Il y a quand même un niveau vocal très impressionnant Christophe Willem, commentateur de la finale de l'Eurovision 2018





La pression monte pour notre duo. Mais en même temps, Émilie Satt et Jean-Karl Lucas restent assez sereins. "C'est quand même un truc de fou de jouer devant 200 millions de personnes du monde entier, qui regarde la même chose au même moment", raconte Madame, la chanteuse. Le tandem pop ne veut surtout pas décevoir le public français qui l'a choisi. "Notre engagement est d'essayer de rendre les gens heureux, de leur redonner confiance et d'être dans le positif", assure Monsieur, le musicien.



Côté pronostics, nos représentants français oscillent entre la 2ème et 4ème place chez les fans comme chez les bookmakers. Le danger peut venir de la candidate de Chypre, donnée favorite voire gagnante. Il y a toujours en embuscade l’israélienne Netta avec une chanson où elle imite la poule mais le résultat sur scène est plutôt décevant. Mais les concurrents de la Lituanie, la Norvège et la Suède nous suivent de près, juste derrière. "Il y a quand même un niveau vocal très impressionnant et on a affaire à des athlètes du chant", reconnaît Christophe Willem.



Le vrai bon moment se trouve aussi du côté des fans français qui vont assister au concert. Plus de 200 sont déjà présents sur place, débarquant à l'hôtel de la délégation pour une séance de photos et dédicaces. Et puis à côté des rencontres de fans, il y a la mobilisation des ambassadeurs de France dans le monde. Ils ont pour consigne de sensibiliser les Français de l’étranger parce qu'ils peuvent voter.



Dernier point stylisme : Emilie et Jean-Karl seront habillés par Jean-Paul Gautier. Ce grand amateur de l'Eurovision sera à leurs côtés pour assister à la finale. "C'est quelque chose de très joyeux, (...) parce que c'est une fête de la musique en quelque sorte".