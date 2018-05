Eurovision 2018 : le message de Madame Monsieur après l'attentat à Paris

publié le 13/05/2018 à 01:14

Les deux événements se sont déroulés simultanément pendant la nuit du samedi 13 au dimanche 14 mai 2018. Le duo Madame Monseiur était à Lisbonne pour disputer la finale de l'Eurovision, spectacle diffusé devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. La même soirée, une attaque au couteau au cœur de Paris a endeuillé la capitale française.



Tout naturellement, le tandem musical composé par Émilie Satt et Jean-Karl Lucas a été informé de la situation que traversait le pays qu'ils représentaient au Portugal. C'est sur le réseau social Twitter que Madame Monsieur, arrivés treizième de la compétition européenne, ont pris la plus. Un message simple, sobre et direct. "Paris nous t'aimons et pensons fort à toi", ont-ils écrit en accompagnant cette simple phrase de trois cœurs.

Paris nous t'aimons et pensons fort à toi. ¿¿¿ — Madame Monsieur #VOTEMERCY #13 (@MadameMonsieur) 12 mai 2018

Vers 20h45, un homme a attaqué plusieurs passants au couteau dans le 2ème arrondissement de la capitale. Le bilan de l'agression était toujours provisoire au cœur de la nuit. Selon la préfecture de police, une personne est décédée, quatre passants ont également été blessés, deux grièvement, transportés en "urgence absolue" à l'hôpital Georges-Pompidou, et deux autres plus légèrement.

L'assaillant a été maîtrisé par les forces de l'ordre dépêchées sur place. Il a été abattu par balles. Le gouvernement a qualifié par la voix du Premier ministre Édouard Philippe qu'il s'agissait d'un attentat terrorisme. L'État islamique a revendiqué l'attaque selon le SITE Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes. "L'auteur de cette attaque au couteau à Paris est un soldat de l'État islamique et l'opération a été menée en représailles envers les États de la coalition", a déclaré une "source sécuritaire" à Amaq, l'agence de presse l'État islamique.