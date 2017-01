Le nouvel album "Entrez dans la danse" de la pianiste Anne Queffélec, est le Classique d'Or RTL de janvier, et album officiel du festival nantais La folle journée, qui aura lieu la semaine prochaine.

> "Entrez dans la danse" d'Anne Queffélec est le Classique d'Or RTL de janvier Crédit Image : FRANK PERRY / AFP Crédit Média : Charlotte Latour

par Charlotte Latour publié le 26/01/2017 à 11:52

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Anne Queffélec, la sœur de l’écrivain breton Yann Queffélec, en plus d’être une artiste de grand talent, est une femme adorable, qui a demandé de l’aide à notre journaliste Charlotte Latour, avec ses cartons tout juste livrés par une grande enseigne de meubles suédois, juste avant l'interview. Une fois ces questions de mobilier réglées, elles ont pu longuement discuter de musique. Son nouvel album, ce sont des danses composées entre la fin du 19e et le début du 20e siècle.



Les compositeurs qu’Anne Queffélec interprète sur ce nouvel album sont presque tous français. Elle reconnaît avoir un attachement de plus en plus profond pour la musique française qu’elle décrit à la perfection. "C'est une musique est souvent comme l'esprit français associé à la grâce, l'élégance et la clarté. Elle me tient à cœur, car elle n'est pas opposée à une intensité et une profondeur".



Cet album résonnera lors de La Folle Journée de Nantes, car il est l’album officiel de l'événement, qui est le plus grand festival classique de l’hiver. 1.500 artistes, vont se succéder dans les différentes salles du Palais des Congrès et du Lieu Unique, l’ancienne usine LU génialement réhabilitée. Au programme des valses, des passacailles, des boléros, des marches et autres polonaises. Les concerts n’excèdent pas 45 minutes, les places coûtent 7 à 28 euros. C’est une colossale, sympathique et décontractée fête de la musique pour tous, qui se déroule du 1er au 5 février prochain.