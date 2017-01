Gustavo Dudamel publie l'album du Concert du Nouvel An à Vienne

Le concert classique du Nouvel An donné chaque année à Vienne, depuis 1939, est une institution. Le 1er janvier dernier, c'était la première fois qu'un chef si jeune dirigeait ce concert : Gustavo Dudamel.

Les amateurs de musique classique le connaissent tous. Le Concert Du Nouvel An, donné chaque année à Vienne. Chaque édition est enregistrée pour en faire un album signé par le prodige Gustavo Dumadel. On sait que l’Autriche, la patrie de Mozart, de Haydn, de Schubert, a la musique classique dans le sang, mais l’événement dépasse les frontières autrichiennes : le concert, est, en effet retransmis chaque 1er janvier dans 90 pays. Et la retransmission est suivie par 50 millions de personnes, du Zimbabwe à l’Equateur en passant par le Japon !



Ce Concert du Nouvel An existe depuis 1939. Il est donné dans la mythique salle du Musikverein, créée en 1870, l’une des plus belles salles de concert au monde, toute en dorures et lustres en cristal. C’est une tradition, et même si on n’aime pas la valse, la musique est d’une grande beauté, emblématique d’un héritage viennois. Ce n’est pas pour rien si c’est l’événement classique le plus médiatisé !



Il faut dire que le répertoire est populaire. Les airs joués sont quasiment les mêmes d’une année sur l’autre. L’incontournable, Johann Strauss, deuxième du nom. LE Tube (il fête ses 150 ans cette année) c’est Le Beau Danube Bleu, précédé par les vœux du chef Gustavo Dudamel.

Un chef d'orchestre chaque année

La particularité de cet événement : les musiciens de l’orchestre Philarmonique de Vienne choisissent eux-mêmes le chef du concert. L’heureux élu, cette année, était le prodige vénézuélien Gustavo Dudamel, 35 ans. C’est la première fois qu’un chef si jeune dirige ce Concert du Nouvel An. Son nom vient s’ajouter à une liste d’immenses stars : Karajan, Abbado, Harnoncourt, Prêtre, Barenboïm. Quand vous dirigez ce spectacle, c’est que vous entrez dans la cour des Grands. Et Dudamel a conscience de cette consécration, il a déclaré que c’était un "honneur" pour lui. Pendant le concert, il souriait largement, se retournait souvent vers le public, mais il a su maîtriser son enthousiasme, sans jamais en faire trop.



Cette 75e édition du Concert du Nouvel An est loin d’être une tarte à la crème ! L’album vient de paraître chez Sony.