Philippe Jaroussky sort "Sacred Cantatas", un album de chants sacrés

Le contre-ténor Philippe Jaroussky s'adonne aux chants religieux dans un splendide album, dans lequel il reprend des cantates de Bach et Telemann.

> Philippe Jaroussky dans "Laissez-vous tenter" Crédit Image : JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP Crédit Média : Charlotte Latour

par Charlotte Latour publié le 21/12/2016 à 11:17

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Toutes les maisons d'opéra se l'arrachent. Philippe Jaroussky, contre-ténor de 38 ans qui a commencé par le violon, publie un nouvel album. Dans Sacred Cantatas, le chanteur sort des sentiers battus, en abandonnant le registre de l'opéra pour celui des musiques sacrées. Des chants que l'on entendait à l'église au XVIIIe siècle avec des cantates de deux compositeurs allemands, Telemann et Bach.



Un album tout en retenue pour une musique que Philippe Jaroussky juge intimidante, puisqu'elle est signée Jean-Sébastien Bach : "Il est intimidant pour beaucoup de musiciens parce qu'il y a une perfection d'écriture", explique l'artiste, avant de poursuivre : "Il est peut-être encore plus intimidant pour les chanteurs que pour les instrumentistes, car il ne s'occupe pas beaucoup du chanteur. La ligne est souvent très instrumentale et les endroits pour respirer sont souvent extrêmement rapides".

Jean-Sébastien Bach, austère et éclatant

La musique de Jean-Sébastien Bach est souvent caractérisée d'"austère". Bien que certaines de ses messes et concertos pour violons soient éclatants, il faut reconnaître la sobriété de ce registre. C'est aussi ce qui a plu à Philippe Jaroussky pour ce programme : "C'est une école d'humilité, parce qu'on doit vraiment ressentir la chose et laisser la voix comme elle doit sortir, ni plus ni moins. C'est vraiment quelque chose que je recherche de plus en plus. C'est peut-être pour ça que je suis attiré par ce type de répertoire".