22/12/2016

Vous n’aimez pas le classique ? Ce matin, on vous fait découvrir le coffret Je n’aime pas le classique, mais ça j’aime bien ! et c’est le Classique d’OR de ce mois de décembre. La collection est reconnaissable : toute jaune, illustrée de dessins humoristiques signés Sempé ou Christian Morin. Le coffret compte 50 CDs, un bel objet. Il s’ouvre sur Ainsi Parlait Zarathoustra de Richard Strauss. Fritz Reiner dirige l’orchestre symphonique de Chicago.



Au départ, ce disque était une simple compilation mais le succès a été incroyable. Le premier album a si bien marché que très vite un volume 2 est sorti puis un 3 etc... Résultat en 10 ans, 22 compilations sur des thématiques différentes sont sorties, 1,2 million d'albums se sont écoulés en France, et 500.000 à l’étranger. Objectif n°1 : décomplexer les auditeurs face à une musique qui fait parfois un petit peu peur.

De la musique et des notes d'humour

Le tout premier album de cette série c’était Je n’aime pas le classique mais ça j’aime bien !. Quand la maison de disques a vu le succès du concept, elle a enchaîné avec d’autres thèmes. Impossible de les lister tous, mais pour vous donner une idée : Je n’aime pas le classique mais au cinéma j’aime bien ! (musiques de films), Je n’aime pas l’opéra mais ça j’aime bien !, Je n’aime pas le violon mais ça j’aime bien !, Je n’aime pas le classique mais bon… j’essaye encore. Le principe étant pour chaque volume de créer une sorte de best of des incontournables du répertoire. Et il y a même un album spécial enfants avec beaucoup d’œuvres chorales comme le fameux Carmina Burana de Carl Orff. Petite note d’humour supplémentaire : les dessins qui illustrent les pochettes de chaque album, sont pour la plupart réalisés par Christian Morin.

Un spectacle en préparation

Le spectacle sera animé par Gaspard Proust en Monsieur Loyal. L’humoriste va partir en tournée dans toute la France avec des musiciens français de renom. Première date : le 8 mars à la Philharmonie de Paris. C’est LUI qui a choisi la programmation du spectacle, des 4 Saisons à Casse Noisettes. Concert déjanté assuré.

Tout ce qui est sorti dans la collection J’aime pas le classique depuis 10 ans regroupé dans un seul et même coffret appelé La Totale. Classique d’OR RTL de ce mois-ci. C’est Sony qui produit cette série à succès sous le label RCA. Le coffret fait un peu moins de 50 euros. Et vous retrouvez aussi les albums à l’unité entre 9 et 15 euros.