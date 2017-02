publié le 11/02/2017 à 08:32

Plus que quelques heures avant les Grammy Awards 2017. La soirée récompensant les artistes qui ont marqué l'année revient pour une 59ème édition, le 12 février à Los Angeles. Et la cérémonie s'annonce mémorable. Au programme, un large panel de stars viendront animer l'un des événements les plus glamours de l'année. Entre les nommés et les invités, la cérémonie des Grammy Awards promet de beaux moments de télévision.



L'Académie nationale des arts et des sciences américaine, organisatrice de l'événement a d'ores et déjà confirmé la présence de nombreux artistes. De Beyoncé à Metallica en passant par Adele, Lady Gaga ou les Daft Punk, la soirée sera rythmée par les prestations des musiciens de renommée mondiale. Ce dimanche 12 février, tous les regards se tourneront vers Los Angeles.

D'autant plus que la soirée sera également marquée par des hommages aux (trop nombreux) artistes disparus en 2016. Prince, qui a gagné 2 Grammys ou George Michael, qui en a décroché 7, seront célébrés "avec deux inoubliables séquences hommages", peut-on lire sur le site de la cérémonie.

1. Beyoncé, Katy Perry, Daft Punk... des invités de marque

L'Académie a confirmé la présence de près de 25 artistes à la cérémonie la plus prestigieuse de l'industrie musicale. Des performances qui rythmeront cette 59ème cérémonie des Grammys, et qui promettent de grands moments de musique. Au programme, une succession de stars planétaires, dont Adele, Alicia Keys, Lady Gaga, John Legend, Demi Lovato, Bruno Mars, Metallica, Katy Perry, Carrie Underwood, Daft Punk ou The Weeknd.



Lors de l'édition précédente, Lady Gaga avait assuré une performance bluffante et très remarquée, en se muant en David Bowie, disparu le 10 janvier 2016. Quant aux hommages à Prince et à George Michael cette année, probablement assurés par des artistes aussi (re)connus, aucunes informations n'a pour l'instant été confirmée par les organisateurs, mais ces derniers promettent qu'elles seront "inoubliables".

2. Le duo improbable de Lady Gaga avec Metallica

Les rumeurs vont bon train sur les probables artistes qui seront présents aux Grammy Awards. L'attente est montée d'un cran après l'annonce d'un éventuel show de Lady Gaga, après sa prestation mémorable lors du Super Bowl, le 5 février dernier. Les organisateurs ont finalement confirmé la présence de la chanteuse de Poker Face, mais pas seulement, puisqu'elle se produira en duo avec le groupe de metal Metallica !



"Nous vous avions promis quelque chose d'unique pour la nuit des Grammy's, et nous sommes totalement ravis de confirmer que Lady Gaga nous rejoindra sur scène", ont surenchéri les membres du groupe sur leur site. Une collaboration des plus improbables, qui a le don d'attiser la curiosité des fans.

3. Le grand retour des Daft Punk

Est-il utile de préciser que la présence des Daft Punk est d'autant plus attendue que les deux DJ français, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ne sont pas montés sur scène depuis trois ans. Le duo avait déjà offert une prestation live remarquée lors des Grammy Awards de 2014, avec Stevie Wonder, et en avait profité pour rafler cinq trophées.



Les artistes casqués assureront le show aux côtés de The Weeknd, dont ils ont signé deux titres de Starboy, le troisième et dernier album de l'américain, sorti en novembre dernier. La performance des Daft Punk aux Grammy Awards pourrait également annoncer une série de concerts ainsi qu'un nouveau disque, quatre ans après Random Access Memories, couronné de succès en 2013.

4. Katy Perry fête son retour avec un nouveau single ?

Invitée de dernière minute de cette 59ème cérémonie des Grammy Awards, Katy Perry semble pourtant être l'une des performances à ne pas manquer. Les organisateurs ont confirmé sur Twitter ce lundi 6 février que la chanteuse serait bien de la partie. Selon plusieurs médias américains, dont le New York Daily News, l'interprète de Roar devrait interpréter son nouveau single, Chained To The Rhythm, en duo avec Skip Markley, sorti ce vendredi 10 février.



Depuis plusieurs jours, Katy Perry a lancé une mystérieuse chasse au trésor sur les réseaux sociaux. En dévoilant une boule à facette, accompagnée par le hashtag #chainedtotherhythm et "Find Me", écrit sur ses ongles, la chanteuse a été reprise par des milliers de fans à travers le monde. Jusqu'à ce vendredi 10 février, date à laquelle Katy Perry a créé la surprise en dévoilant son nouveau single Chained to the Rhythm.

5. Un nouveau record pour Beyoncé ?

Les Grammy Awards n'ont pas débuté et pourtant, Beyoncé en est déjà la star. Avec 9 nominations, Queen B. s'impose dans les catégories reines que sont l'album, le titre ou le clip de l'année. La chanteuse devance ainsi Adele et ses cinq nominations, Drake, Justin Bieber ou Rihanna.



Après l'annonce surprise de sa grossesse, qui bat des records sur Instagram - avec quelque 10 millions de "likes" - Beyoncé sera bien présente à la cérémonie le 12 février. Si sa performance sera forcément modifiée - on imagine que c'est compliqué de faire le show en étant enceinte de jumeaux - la star sera tout de même de la partie. L'interprète de Formation devrait partager la scène avec plusieurs invités surprises, comme le rapporte TMZ.

6. "Et les nommés sont"... prestigieux

Outre Beyoncé, le reste de la liste des nommés des Grammy Awards 2017 est prestigieuse. Notamment dans les catégories phares que sont l'album de l'année ou le titre de l'année. Dans la première sélection, on retrouve les stars planétaires que sont Justin Bieber avec Purpose, Drake avec Views et Sturgill Simpson - chanteur de country - pour A Sailor's Guide To Earth.



Côté chanson de l'année, Formation de Beyoncé et Hello d'Adele affronteront Love Yourself de Justin Bieber, I Took A Pill In Ibiza de Mike Posner et 7 Years de Lukas Graham. Dans la catégorie album pop de l'année, Adele (25), Justin Bieber (Purpose), Ariana Grande (Dangerous Woman), Demi Lovato (Confident) et Sia (This Is Acting) se disputeront le Grammy.



Enfin, Beyoncé (Formation), Leon Bridges (River), Coldplay (Up&Up), Jamie xx (Gosh) et OK Go (Upside Down & Inside Out) sont en compétition pour le Grammy du clip de l'année. De son côté, Kanye West est nommé dans 5 catégories, dont la meilleure chanson de rap, catégorie pour laquelle trois des titres de son album Life of Pablo sont nommés.