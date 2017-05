"Chante la vie, chante", l'album qui célèbre les 75 ans de Michel Fugain

publié le 13/05/2017 à 01:04

Michel Fugain souffle ses 75 bougies le 12 mai 2017. Pour célébrer l'anniversaire de cet immense chanteur français, des jeunes interprètes reprennent les plus belles chansons du Grenoblois dans Chante la vie, chante. Un disque qui rend également hommage aux cinquante ans de son premier succès : Je n'aurai pas le temps. L'opus a été présenté il y a quelques jours au Divan du Monde, à Paris, devant un public enthousiaste. Un moment que l’auteur d'Une belle histoire, ravi d'être entouré par la jeune génération dont il loue "l’enthousiasme" et la "fraîcheur", n'est pas prêt d'oublier.



Corneille, Chimène Badi, Sophie Tapie, Kids United... Nombre d'artistes en vogue ont prêté leur voix pour cet hommage musical. "Ça envoie le bois parce qu'ils ne sont pas compliqués et qu'ils aiment ça", s'enthousiasme Michel Fugain à propos de cette nouvelle génération. Et la relève lui rend bien cet amour, à l'image de Florent Mothe. "C'est un mec super généreux, super humble, super sympa et du coup on aime d'autant plus sa musique", lance la vedette de l'opéra rock Mozart.