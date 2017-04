publié le 30/04/2017 à 11:00

Comédiens, acteurs et personnalités du PAF seront réunis sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, dimanche 9 avril. Dans Vivement la télé, l'animateur reviendra sur l'actualité de la télévision et recevra Bernard De La Villardière, Thierry Lhermitte et Bernard Campan dès 16h25.



À 18h45, l'animateur accueillera Philippe Labro à l’occasion de la sortie de son nouveau livre "Ma mère cette inconnue" aux éditions Gallimard. Dans cette ouvrage dédié à ses frères, l'écrivain et journaliste mène l’enquête et rend hommage à sa mère. Michel Fugain sera aussi présent sur le plateau de France 2 pour faire la promotion de son nouvel album Chante la vie chante à l'occasion de ses 50 ans de carrière.

Jean-Marie Bigard proposera un extrait de son spectacle Nous les femmes avec lequel il est actuellement en tournée jusqu’en 2018. L'humoriste sera également à l'affiche du film de Jean-François Davy Vive la crise, en salle à partir du 10 mai prochain, dont l'intrigue se situe en 2025, après la démission de Marine Le Pen de la présidence de la République.



Le réalisateur et écrivain Patrice Leconte fera également la promotion de son ouvrage Louis et l’Ubiq (Arthaud), tandis que le musicien et compositeur Pascal Obispo présentera la comédie musicale Fresque musicale : Jésus : de Nazareth à Jérusalem, dont la représentation aura lieu au Palais des sports le 17 octobre prochain.