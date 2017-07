publié le 07/07/2017 à 11:01

Au lendemain de sa dernière date française, Céline Dion avait une surprise pour ses fans. Pour les remercier de leur soutien indéfectible, la chanteuse québécoise, qui a fait vibrer plusieurs générations avec My Heart Will Go On, All By Myself ou Pour que tu m'aimes encore, va sortir un coffret de trois CD très prochainement, a annoncé son équipe sur son compte Facebook officiel.



Dans cette compilation, intitulée Un peu de nous, Céline Dion proposera ses plus grands tubes, qu'elle a notamment interprétés lors de ses concerts français en 2017, dont le vertigineux show à l'AccorHotels Arena de Paris.

Il ne s'agira toutefois pas d'un disque live, capté lors de ses représentations françaises mais, au contraire, des versions officielles enregistrées en studio, réparties en trois disques. L'un d'eux comportera également ces tubes "dans leurs versions instrumentales officielles". Ce triple album sortira dans les bacs le 21 juillet.

Céline dion va sortir un triple album souvenir, "Un peu de nous" Crédit : Facebook officiel de Céline Dion