publié le 17/04/2017 à 20:08

Céline Dion a un lien unique avec son public. La diva québécoise a beau avoir vendu des millions de disques, chanté dans les plus grandes salles de la planète, elle n'a pas perdu son naturel avec ses fans. Alors qu'elle se produisait sur la scène du Caesars Palace mercredi 12 avril, la chanteuse a été interrompue par un spectateurtrès en voix. Céline Dion interprétait en effet le titre Because You Loved Me quand des vocalises impressionnantes ont retenti.



"Ce gars était prêt !", a déclaré la star, à la fois perturbée et amusée. Puis, Céline Dion s'est mise en quête de cet organe exceptionnel caché quelque part dans le public. "Je pourrais te prendre dans mon groupe. Tu es au top. Où es-tu?", a-t-elle lancé provoquant de nombreux rires. Et d'ajouter : "Enchanté de te rencontrer. Viens ici qu'on se serre la main. Hey, baby comment tu fais ?" L'interprète de My Heart Will Go On a alors tendu le micro au jeune spectateur. Celui-ci a poussé la note une nouvelle fois, puis a rejoint son idole sur scène.

Le spectateur offre une chanson à Céline Dion

Et là, à la surprise générale, le fan fait une grande déclaration : "J'ai écrit une chanson pour cette dame". "Cette scène est la tienne, lui a répondu du tac au tac la star. L'invité surprise se tourne ensuite vers les musiciens et leur demande de jouer une note pour l'accompagner, un "si" pour être précis. Puis, il se met à chanter en anglais des paroles spécialement écrites pour Céline Dion. "Il y a toujours une part de toi qui vit en moi. Je ne peux pas fermer les yeux sans te voir, nous avons gravi la montagne…"

Je suis extrêmement touchée et j'aimerais une copie de cette chanson. Céline Dion Partager la citation





Admirative, la chanteuse canadienne est restée devant lui, imperturbable. "Je suis extrêmement touchée et j'aimerais une copie de cette chanson. Parce que tu t'as écrite pour moi, c'est ce que tu as dit, a confié la star à l'issue de sa prestation. C'est tellement courageux de monter sur scène comme ça pour chanter. Merci infiniment de m'avoir écrit cette chanson, de penser à René, et d'avoir autant d'énergie." Pour finir, Céline Dion a laissé son fan reprendre Because You Loved Me... la chanson qu'il avait interrompue 10 minutes plus tôt.