Céline Dion et les sorties cinéma sont dans "Laissez-vous tenter"

publié le 05/07/2017 à 11:01

Musique

Pour la première fois depuis 1996, Céline Dion débute une tournée des stades qui va lui faire visiter une partie de la France. Après avoir démarré à Bordeaux une série de 10 concerts, elle était mardi 4 juillet à Paris.

Céline Dion en concert à Paris le 4 juillet 2017 Crédit : Martin BUREAU / AFP

Réécouter la chronique



Cinéma

À l'affiche ce mercredi 5 juillet, on retrouve Gru et ses Minions dans Moi, Moche et Méchant 3 ainsi que le dernier film de Pierre Jolivet, Les Hommes du Feu.

Moi moche et méchant 3 présente Dru le frère jumeau de Gru

Réécouter la chronique