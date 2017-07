publié le 07/07/2017 à 00:12

Une heure de partage et de joie. C'est ce que Julien Clerc a offert le 6 juillet 2017 à quelques fans privilégiés, venus assister au concert intimiste donné dans l'un des prestigieux salons de l'Hôtel de ville parisien. Pendant une heure, les spectateurs du Fnac Live se sont laissé envahir par la voix puissante et vibrante de l'un des chanteurs français les plus populaires de sa génération.



Les spectateurs qui ont réussi à obtenir les rares places gratuites de ce concert très prisé ont été accueillis en grande pompe. L'impressionnant salon, dont les murs et les plafonds sont couverts de dorures, donnait à ce moment une atmosphère spéciale, presque solennelle.

Cette solennité n'a pas été brisée lors de l'arrivée du chanteur sur scène, malgré l'ovation du public. Le moment est particulier, tout le monde peut le sentir : il faut dire que Julien Clerc fêtera prochainement ses 50 ans de carrière, un demi-siècle tout de même. Dès son arrivée, il se pose derrière son piano, qu'il ne quittera que lors de quelques rares morceaux sur les 16 joués ce soir-là.

Julien Clerc lors de son arrivée sur scène Crédit : Manon Bricard

Une émouvante complicité avec le public

Il commence à chantonner Fou peut-être, l'un de ses titres les plus récents, sorti en 2011. Mais dès le second morceau, Julien Clerc emporte les spectateurs dans son voyage : le public est pris par la liesse de Si on chantait, qu'il reprend d'ailleurs en choeur.



Sifflements, chants et applaudissements commencent alors à faire vibrer cette salle dorée. Ils accompagneront les chansons suivantes, ses classiques surtout, comme Ce n'est rien, Double enfance, Ma préférence ou Coeur de rocker. Julien Clerc sait assurément faire voyager son public au son de ses plus grands tubes, ne perdant à aucun moment son large sourire.



La fête sera interrompue par des moments d'intense émotion, suspendant le temps alors que les spectateurs fixent le chanteur de 69 ans. L'interprétation de la chanson d'amour Fais-moi une place, écrite en 1990 par Françoise Hardy, est d'ailleurs l'un des moments forts de ce concert.

Un hommage à son mentor, Gilbert Bécaud

Au cours de son show, Julien Clerc se confie peu à son public. Mais lorsqu'il le fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors qu'il va entamer la chanson méditerranéenne C'est en septembre, le chanteur rend hommage à celui avec qui tout a commencé, Gilbert Bécaud, disparu en 2001 : "J'avais 20 ans, je le regardais faire, et j'attendais. J'ai essayé de prendre tout le bon qu'il avait."

Julien Clerc derrière son piano au Fnac Live Crédit : Manon Bricard

Il n'a pas manqué non plus d'introduire son dernier single sorti en 2017, Je t'aime etc... écrit à quatre mains avec Calogero. Il le présente au public, se permettant un "j'espère qu'il vous plaira" sincère. Il entame quelques paroles, avant de s'arrêter, avouant qu'il s'est trompé dans le texte à cause du trac. Rien n'altère pourtant le plaisir de son public, qui l'encourage alors qu'il reprend sa chanson, avec succès cette fois.

Le public déchaîné à la fin du concert

Mélissa, Hélène, Partir,... les tubes s'enchaînent avec la même émotion, la même énergie. En rappel, Julien Clerc entame le puissant Femmes je vous aime, l'un des titres qui a fait sa renommée en 1982. Les fans frissonnent alors qu'ils murmurent les paroles à l'unisson. Mais hors de question de terminer le concert là-dessus.



Joueur, Julien Clerc reste debout derrière son piano et reprend l'énergique Let the Sunshine, extrait de la comédie musicale Hair. Des spectateurs se lèvent et se mettent sur les côtés afin de danser de manière endiablée. Les fans, comme le chanteur, sont survoltés et se déchaînent, profitant de ce dernier moment de grâce. Le temps d'une heure, le soleil est bel et bien entré dans le luxueux Salon de l'Hôtel de Ville.