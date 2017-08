publié le 24/08/2017 à 07:49

Son nom va scintiller sur Hollywood Boulevard. Charles Aznavour inaugure ce jeudi 24 août son étoile sur la fameuse avenue américaine. Une "consécration", se réjouit le chanteur. "Je suis toujours fier quand je fais quelque chose qui apporte de l'eau au moulin français", explique-t-il. "Je suis le chanteur français que l'on voit le plus dans le monde. Je vais partout".



Quand on fait la liste des Français qui ont déjà leur étoile sur Hollywood Boulevard, il y a Maurice Jarre, Sara Bernhardt, Leslie Carron, Jean Renoir... Mais celui qui a le plus compté pour le chanteur, c'est sans doute Maurice Chevalier. "Il a compté pour moi et pour la France car il a été quand même à son époque le numéro 1 de Hollywood devant toutes les grandes vedettes qui faisaient rêver tout le monde".

Charles Aznavour est venu pour la première fois en Amérique en 1947, à 23 ans, et c'est Édith Piaf qui lui a donné l'idée. Il ne parle alors pas anglais mais chante dès sa première visite. "J'ai chanté plusieurs chansons en anglais mais j'avais mis un pupitre sur scène et je lisais ma chanson". En 1963, il revient comme une vedette, bien qu'il refuse cette appellation. Il lui préfère celle d'artisan : "je suis et resterai toute ma vie un artisan".



Une nouvelle tournée en France cet hiver

Charles Aznavour en interview avec RTL à Los Angeles Crédit : Philippe Corbé / RTL

Fred Astaire, Judy Garland, Beth Davis, voilà les icônes américaines qui faisaient rêver le jeune Charles Aznavour. "Il y avait aussi les chanteurs, Bing Crosby bien sûr, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong", complète-t-il aujourd'hui. Bing Crosby qui a repris du Aznavour, comme Sinatra, et Lisa Minelli. "Sinatra non, j'ai chanté avec lui, mais une chanson de son répertoire, rectifie Charles Aznavour, mais Grosby a chanté, Minelli elle a chanté dix à douze chansons même". Aujourd'hui encore, les salles sont toujours pleines lorsque Charles Aznavour vient aux États-Unis. "Je viens régulièrement parce qu'il y a encore des producteurs qui veulent bien me produire ici", s'amuse-t-il.

Ses parents, immigrés Arméniens arrivés en France en 1920, voulaient au départ aller aux États-Unis mais à l'époque les quotas les en empêche. Mais Charles Aznavour ne regrette pas d'avoir manqué cette occasion. "Je n'aurai sûrement pas été ce que je suis si j'avais été 'Américain'". Sa fille habite pourtant aujourd'hui à Los Angeles, les petits-enfants du chanteur sont donc eux américains. "Et j'espère être arrière-grand-père", confie-t-il.



Annonce exclusive : Charles Aznavour va bientôt, l'hiver prochain, repartir en tournée en France pour la première fois depuis sept ans à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Lille. L'envie de l'artiste de 93 ans est toujours intacte d'aller sur scène. "Le principal c'est pas que je sois fatigué, c'est qu'ils en soient pas fatigués eux. Pour être aimé par le public il faut l'aimer", conclut le chanteur.