Charles Aznavour pour la première fois à l'AccorHotels Arena en décembre 2017

publié le 22/06/2017 à 16:29

C'est une grande nouvelle pour Charles Aznavour, L'artiste de 93 ans se produira pour la première fois de sa longue carrière à l'AccorHotels Arena de Paris le 13 décembre prochain. Depuis deux ans, Charles Azanour avait pris l'habitude de chanter au Palais des Sports de Paris lorsqu'il était en concert dans la capitale. Son dernier show au Palais des Sports il y a quelques mois avait été largement applaudi par son public. Le 13 décembre prochain, il change donc de salle et de taille puisque l'AccorHotels Arena peut accueillir entre 15.000 et 20.000 personnes contre 4.500 au Palais des Sports.



Avant ce concert parisien, Charles Aznavour se produira aux ruines de Faqra au Liban le 15 juillet, à Rome le 23 juillet, à Cagliari le 13 août et à Vienne le 9 décembre. Les places pour sa prestation à l'AccorHotels Arena seront en pré-vente le lundi 26 juin sur GDP, les autres seront disponibles le mercredi 28 juin à partir de 10h. Les tarifs iront de 34,50 euros à 276,50 euros.