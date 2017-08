publié le 20/08/2017 à 03:41

De l'aveu même de la patronne, c'était le "rendez-vous des grands hommes". Jeudi 17 août, François Hollande et Julie Gayet ont dîné avec Charles Aznavour et Michel Drucker au restaurant Paulette, situé à Eygalières, dans les Bouches-du-Rhône. C'est la propriétaire de l'établissement qui a publié une première photo de l'événement, suivi par Richard Findykian adjoint au maire des IXe et Xe arrondissements de Marseille, qui a également posté une photo sur les réseaux sociaux.



"C'était un dîner très chaleureux et passionnant. On a parlé cinéma, chanson, télévision, mais pas de politique", a confié au Parisien Michel Drucker, qui réside à Eygalières lorsqu'il n'enregistre pas ses émissions sur France Télévisions. "Avec François Hollande, nous nous connaissons depuis très longtemps. Je l'ai trouvé très en forme, détendu, maintenant qu'il est libéré de l'étau de l'Élysée", a indiqué l'animateur qui était également accompagné de sa femme, Dany Saval.

Charles Aznavour de son côté ne devrait pas tarder à s'envoler pour les États-Unis, puisqu'il recevra son étoile sur Hollywood Boulevard, le 24 août prochain.