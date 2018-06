W9 a "fait sa meilleure saison depuis 5 ans", affirme Jérôme Fouqueray

publié le 10/06/2018 à 20:36

Le bilan de W9 est très bon pour cette année : la chaîne aurait fait "sa meilleure saison depuis cinq ans". "C'est spectaculaire, c'est une des seules chaines de la TNT qui a autant progressé", se félicite Jérôme Fouqueray, le directeur général de la chaîne, au micro de RTL. Son objectif ? Que W9 soit la plus performante possible sur les moins de 50 ans.





L'un des points forts de la chaîne en soirée sont les magazines, avec deux piliers : Enquêtes criminelles et Enquête d'action. Jérôme Fouqueray assure que ces deux rendez-vous reviendront pour la saison prochaine, avec les autres "points forts" qui les complètent : État de choc, Véto de choc et Minute par minute.

S'il n'y a pas de nouvelles déclinaisons prévues des séries-réalité dont W9 a le secret (Les Marseillais Australia, Les princes et les princesses de l'amour...), il y a du nouveau chez celles et ceux qui incarneront W9 à la rentrée. Julien Courbet, l'animateur de l'émission Ça peut vous arriver de RTL, rejoint M6 alors qu'il officiait jusqu'à maintenant sur C8. Animera-t-il des programmes sur W9 ? "C'est encore tôt pour en dire plus, mais des projets concrets seront annoncés bientôt et concernent les deux chaines (M6 et W9, ndlr)", lance Jérôme Fouqueray.

Ce dernier révèle cependant un nom parmi les "visages nouveaux qui arrivent sur W9 l'année prochaine" : celui de Issa Doumbia. Il animera de nouveaux divertissements à partir de septembre et participera à une émission d'aventure. "Nous l'avons tournée cette année au Panama, explique Jérôme Fouqueray. On y suit Issa Doumbia et Jean-Pascal Lacoste (l'agitateur de la Star Académie, ndlr) au cœur du Panama".

L'actu média de la semaine

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a présenté lundi 4 juin les grandes orientations de la réforme de l'Audiovisuel public. Elle veut notamment accroître l'investissement de France Télévisions, de Radio France, des autres chaines et des stations du groupe dans le numérique, maintenir l'effort de création et surtout renforcer leur attrait auprès des jeunes publics... Tout en faisant des grosses économies, dont on ne connaît pas le montant.



Quelques détails ont tout de même été révélés : France 4, la chaîne de la jeunesse, sera uniquement diffusée sur internet et non plus sur la TNT. Sur France 3, le temps d'antenne consacré aux programmes régionaux sera multiplié par trois (il va passer de deux à six heures quotidiennes). Les stations de France 3 et les radios France Bleu vont devoir proposer des programmes communs, et, enfin, l'avenir de France Ô est en cours de réflexion.