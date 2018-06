Privée des "Guignols" et de la Ligue 1, Canal + est-elle condamnée ?

publié le 03/06/2018 à 21:02

Dans l'histoire de Canal+, cette semaine aura été encore plus orageuse que la météo. En 4 jours, deux piliers de la chaine de Vincent Bolloré ont été foudroyés. A savoir les droits de la Ligue 1, essentiellement raflés par Mediapro, et l'arrêt des Guignols. Une question s'impose alors : qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez Canal + ?



Achetée pour 1,15 milliard d'euros par le groupe sino-espagnol Mediapro, la Ligue 1 était retransmise par la chaine cryptée depuis 1984. Une perte historique qui ne semble pas inquiéter Vincent Bolloré. "C'est présenté comme la fin du monde mais pardon, c'est une tempête dans un verre d'eau microscopique", a-t-il déclaré à Reuters.

Une opinion que partage Jean-Claude Darmon. Que Mediapro "diffuse par Canal ou vende à Canal, le système est le même", affirme le spécialiste. Et de poursuivre : "C'est du poker menteur (...). Canal et beIN sont obligés de payer, sauf s'ils ont l'estomac de leur dire d'aller se faire voir et de garder leur 100 millions".

L'arrêt des Guignols : "pas grave"

Concernant Les Guignols, l'arrêt définitif de l'émission culte n'était qu'une question de temps. "Ça ne faisait plus rire du tout. 140.000 téléspectateurs alors qu'il y en avait avant 2 millions. C'était une émission que tout le monde regardait (...), elle a complètement disparu du paysage. Le fait qu'elle s'arrête : pas grave", déclare Enguérand Renault du Figaro.





Une agonie due à Vincent Bolloré pour le journaliste. "La première chose qu'il a faite en arrivant est de virer les auteurs. Il a même dit que l'impertinence ne devait pas se faire. Le propre des Guignols est de mêler impertinence et intelligence (...). C'est vraiment lui qui a voulu la fin de l'émission", affirme-t-il.

L'actu média de la semaine

- La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, présentera lundi 4 juin les grandes orientations de la réforme de l'Audiovisuel public. L'accent sera mis sur le numérique et le régional. Ainsi, France 3 et France Bleu devraient se rapprocher. Certaines chaines, comme France 4 pourraient, elles, être diffusées uniquement sur Internet.



- 20 ans après avoir lancé l'émission, Michel Cymes quittera définitivement le magazine de la Santé sur France 5. Des décenies de complicité et de fous rires avec Marina Carrère d'Encausse qui prendront fin le 29 juin. "A un moment je me suis dit que je ferais bien autre chose", a confié l'animateur à C à Vous.





- L'opération TV NOTES, organisée par Puremedias, RTL et 20 Minutes, démarrera lundi 4 juin. Il s'agira d'élire les champions média de la saison, toutes les catégories confondues. Meilleure chaîne, meilleur journaliste, meilleur magazine, meilleur animateur... Les votes auront lieu jusqu'au 17 juin.