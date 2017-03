publié le 05/03/2017 à 11:00

De la BD au cinéma, du roman autobiographique à la pièce de théâtre, les invités de Michel Drucker viendront de tous horizons, dimanche 5 mars. Claude Lelouch viendra présenter son nouveau film, Chacun sa vie, en compagnie de deux des acteurs du long-métrage : Éric Dupond-Moretti et Béatrice Dalle. L'avocat en profitera d'ailleurs pour présenter Direct du droit, aux éditions Michel Lafon, son dernier livre portant sur le système judiciaire français.



Pierre Arditi et Didier Bezace viendront aussi s’asseoir dans le canapé rouge de Michel Drucker, tout comme Alexandra Lamy, Anne Marivin et Sabrina Ouazani. Alors que les premiers présenteront la pièce dans laquelle ils jouent actuellement au théâtre de l'Atelier, Le cas Sneijder, les secondes auront l'occasion d'évoquer L'embarras du choix, le dernier film d'Éric Lavaine dans lequel jouent les trois actrices.

L'illusionniste québécois Luc Langevin passera aussi voir Michel Drucker pour présenter son spectacle Créateur d’illusions, tout comme plusieurs amis de Jean-Pierre Coffe, décédé le 26 mars 2016 : Agnès Vincent-Deray, Claude Sérillon, Catherine Ceylac, Sébastien Auvinet, Alain Baraton, ou encore Hélène Nougaro. Enfin, l'invité d'honneur sera le linguiste et lexicographe Alain Rey.