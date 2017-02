"Vivement Dimanche" : Yann Moix et Léa Drucker invités de Michel Drucker

publié le 19/02/2017 à 17:19

Le petit écran et le grand écran se réunissent sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, dimanche 18 février. Yann Moix présentera son nouveau livre et Léa Drucker les pièces de théâtre Cuisines et dépendances et Un air de famille, dans laquelle elle partage l'affiche avec Grégory Gadebois. Dans Terreur (Grasset), l’acolyte de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché "écrit au jour le jour pendant et après les attentats contre Charlie Hebdo et à l'Hypercacher". Quant à la comédienne, elle présentera les deux pièces "cultes" de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui et dont des films ont été tirés.



Michel Drucker recevra également Grand Corps Malade, qui réalise le film Patient mettant en scène Pablo Pauly. En salles le 1er mars, le film retrace l'histoire de Ben, dont la vie est bouleversée après un grave accident. Se laver, s'habiller, marcher ou jouer au basket... Le jeune homme réapprend les gestes du quotidien dans un centre de rééducation.