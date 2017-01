Découvrez la liste complète des invités de Michel Drucker dans son nouveau numéro de "Vivement la télé" du 4 décembre 2016.

Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP Nelson Monfort

par Félix Roudaut publié le 22/01/2017 à 11:00

Des passionnés de sport seront réunis sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker, dimanche 22 janvier. Exceptionnellement, il n'y aura pas de Vivement la télé ce dimanche puisque France 2 retransmet le match de rugby Toulouse-Connacht.



À 18h45, l'animateur recevra Philippe Candeloro et Nelson Monfort. L'ancien patineur artistique a commencé sa carrière de commentateur aux côtés de Nelson Monfort en 2005. Jeux olympiques de Turin, Vancouver ou Sotchi... leur collaboration les a amenés à couvrir les plus grands événements sportifs. Et du 25 au 29 janvier, les deux hommes commenteront les Championnats d’Europe de Patinage qui se déroulent en République tchèque.



La chanteuse Line Renaud sera également invitée, à l'affiche dans la pièce de l'Américaine Mary Orr, adaptée par Didier Kaminka, Pleins feux. Celle-ci sera diffusée en direct mardi 7 février sur France 2. Gilbert Montagné prendra également place sur le canapé rouge. L'artiste sort un nouvel opus intitulé Gilbert chante Bécaud. Il interprétera sur le plateau de Michel Drucker Quand on est musicien, en duo virtuel avec Gilbert Bécaud.