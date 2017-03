publié le 19/03/2017 à 16:34

Cette semaine dans Vivement Dimanche, Michel Drucker reçoit Frank Leboeuf et Christine Lemeler, à l'affiche de la pièce de théâtre Ma belle-mère et moi, 9 mois après de Bruno Druart, à l'écriture de laquelle Frank Leboeuf a également contribué. Cette pièce est la suite de Ma belle-mère et moi jouée de 2012 à 2014. Les acteurs Juliette Binoche, Camille Cottin et Lambert Wilson rejoindront également le canapé rouge de Vivement Dimanche pour parler d'un film dédié "à toutes les mères et à toutes les filles", Telle mère, telle fille, dans lequel le personnage incarné par Camille Cottin tombe enceinte en même temps que sa mère, jouée par Juliette Binoche.



Lambert Wilson est en promotion multiple, puisqu'il viendra également parler du film Corporate de Nicolas Silhol dans lequel il joue au côté notamment de Stéphane De Groodt, ainsi que de sa tournée musicale, Wilson chante Montand. Michel Drucker recevra également l'humoriste Guillaume Bats, en spectacle au théâtre L’Apollo avec son spectacle intitulé Hors cadre. Un autre humoriste, Kev Adams, viendra présenter le film de Romain Lévy, Gangsterdam dans lequel il joue avec Manon Azem, Côme Levin, Manu Payet et Patrick Timsit.

Avant Vivement Dimanche, Michel Drucker reçoit notamment la présentatrice de Zone interdite Ophélie Meunier, le directeur des magazines et de l'information de C8 Guy Lagache, le journaliste David Pujadas et l'actrice Line Renaud.