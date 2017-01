L'humoriste qui a repris le flambeau du "Petit Journal" était visiblement à cran au QG de Benoît Hamon, dimanche 22 janvier.

par Lucie Valais publié le 23/01/2017 à 12:20

L'ambiance est tendue au QG de Benoît Hamon, ce dimanche 22 janvier. Alors que le candidat arrive en tête de ce premier tour de la primaire de la gauche, quelques tensions agitent le parking où se trouvent les journalistes couvrant l'événement. Parmi eux, une équipe de Quotidien et Cyrille Eldin, qui a repris le flambeau du Petit Journal de Canal+, après le départ de Yann Barthès sur la chaîne TMC.



Les autres reporters présents devant le QG de Benoît Hamon ont filmé une altercation entre Camille Crosnier de Quotidien, et l'humoriste de Canal+. Des tensions nées, semble-t-il, de l'interview du gagnant de ce premier tour de la Primaire, quelques minutes auparavant. Cyrille Eldin, qui tente de poser des questions à Benoît Hamon, n'a pas l'air d'avoir apprécié que la journaliste de Quotidien interroge en même temps, et plus fort, le candidat.



Cette scène, relayée sur Twitter, serait à l'origine de la violente altercation qui suit. "La prochaine fois c'est un coup de coude mais violent", lance le présentateur du Petit Journal, quand Camille Crosnier se défend : "Cyrille tu m'as fais la même chose avec Fillon, ça va !" Entre les deux émissions concurrentes, outre les écarts d'audience (300.000 téléspectateurs en moyenne pour Le Petit Journal, contre plus d'un million pour Quotidien), les relations semblent plus conflictuelles que jamais.

Quand Cyril #Eldin s'en prend à une journaliste de @Qofficiel au QG de @benoithamon : " la prochaine fois c'est un coup de coude violent " pic.twitter.com/Qdtjq5PXtO — Nicolas Serve (@NicolasServe1) 22 janvier 2017