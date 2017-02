publié le 13/02/2017 à 13:44

C'est la fin de toute époque emblématique à Canal +. La chaîne supprime de ses programmes Le Grand Journal a annoncé la chaîne ce matin. C'était depuis 13 ans la vitrine de la chaîne. Philippe Gildas et Antoine de Caunes y ont connu leurs heures de gloire, mais aujourd'hui, quasiment plus personne ne regardait Le Grand Journal. La question n'était plus de savoir si l'émission allait s'arrêter mais quand.



Créée par Michel Denisot en 2004, et vue par plus de 2 millions de personnes à sa grand époque, l'émission était suivie par seulement 72.000 téléspectateurs jeudi dernier. Canal + lance donc sa nouvelle tranche en clair à 19h30 le 20 mars prochain. Elle sera articulée autour du Journal du Cinéma, du Gros Journal, du Petit Journal, de Catherine et Liliane, et bien sûr des Guignols, sortis du rouge pour revenir en clair. Le bonus de cette nouvelle grille : une case cinéma.

Décidément, c'est la journée des arrêts. Pour faire bonne mesure, France 2 annonce celui de la quotidienne Actuality en fin d'après-midi remplacée dès le 6 mars par un jeu qu'assurera Olivier Minne.