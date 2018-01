publié le 11/01/2018 à 16:00

Ils sont dix-huit candidats à concourir pour porter les couleurs de la France à l'Eurovision. Pour désigner le représentant ou la représentante, France 2 lance son concours de talents, Destination Eurovision, présenté par Garou. Les concurrents chanteront devant un jury composé d'Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem.



Dès le samedi 13 janvier, les trois artistes auront la lourde de tâche de sélectionner les huit finalistes, en concertation avec un jury international. Le public aura son mot à dire le jour de la finale. Téléspectateurs et jurés choisiront ensemble le ou la gagnant(e) qui succédera à Alma et son Requiem, à Lisbonne, le 12 mai prochain.

Parmi les premiers candidats dévoilés, Jane Constance, Nassi, ou encore Lisandro Cuxi. Voici l'identité de six nouveaux candidats du télé-crochet de France 2, dont certains sont familiers du petit écran comme Lucie et Igit, deux talents révélés dans The Voice.

Lucie

Le chant, la danse et le théâtre n'ont aucun secret pour la jeune rouennaise. "C'est mon rêve de devenir une performeuse." Enfant, Lucie ne rate aucun rendez-vous de l'Eurovision avec sa maman. Aujourd'hui, la jeune chanteuse a l'opportunité de réaliser son rêve.



Révélée dans la saison 6 de The Voice, la candidate coachée par Florent Pagny est arrivée jusqu'en finale et a fini deuxième... derrière Lisandro Cuxi. Destination Eurovision sera l'occasion pour Lucie de prendre sa revanche avec sa chanson My World, un titre aux sonorités pop.

PhenoMen

Nés dans une chorale de gospel il y a deux ans, les PhenoMen a le groove dans la peau. Les membres de ce quintette se présentent comme le premier groupe de soul français. Avec leur univers, ils veulent transmettre des "émotions à l'état brut par la voix, la musique ou le corps." Ces cinq français originaires des Antilles espèrent convaincre les jurés et les téléspectateurs avec leur chanson Jamais sans toi.

Noée

Cette auteure-interprète chante depuis son plus jeune âge. Influencée par la variété française pop-folk, Noée revendique son éclectisme à travers l'écriture de ses chansons. Mélanie, de son vrai nom, est une habituée des concours puisqu'elle a participé à la saison 12 de Nouvelle Star, éliminée aux portes de la finale. La jeune femme saisit à nouveau sa chance et espère représenter la France avec son titre L'un près de l'autre.

Sweem

Découvert dans la saison 5 de The Voice, le candidat coaché par Mika relève un nouveau challenge. Sweem veut participer à l'Eurovision pour "casser les codes de la langue et les barrières culturelles." Influencé par la variété française, le chanteur défendra sa musique "organique" lors des sélections avec le titre Là-haut.

Emmy Liyana

De nature timide et réservée, cette jeune artiste a toujours voulu chanter. Inspirée par la victoire de Conchita Wurst en 2014, Emmy Liana espère participer à l'Eurovision et "être acceptée" dans ce concours prônant la tolérance. Ancienne candidate de la saison 6 de The Voice, elle interprétera le titre OK ou KO, écrit en collaboration avec son ancienne coach Zazie.

Igit

Sa voix grave n'est pas inconnue du public. Igit fait aussi partie de la famille The Voice puisqu'il a participé à la saison 3 dans l'équipe de Garou. Avec son chapeau et sa guitare, ce dandy veut "utiliser les instruments ou la musique au service d'une chanson." Pour le concours, il a écrit la chanson Lisboa Jerusalem, un titre qui "parle d'Europe". Un clin d'œil aussi à la capitale portugaise où se déroulera la finale du concours en mai prochain.

