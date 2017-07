publié le 10/07/2017 à 10:47

Malory Legardinier alias Malo' a grandi en Normandie. Il a les cheveux blonds mi-longs et le regard sombre. Une voix androgyne puissante. Il mélange le français, l'anglais, la pop et l'électro. Son disque est ambitieux, sensible, attachant, Malo' a l'énergie du rock et la mélancolie de la chanson française. Une sensibilité à fleur de peau et du caractère.



La musique, Malo' baigne dedans depuis qu'il est gosse et grâce à son père : "Il m’a fait écouter du Brassens, du Gainsbourg, du Rolling Stones, du Pink Floyd. Mon père m’a transmis sa culture, qui fait un peu ce que je suis aujourd’hui". Et c'est une absence qui est à l'origine de ce premier disque de Malo', c'est le fil rouge du disque : l'absence de sa mère dont il ne connaissait que le nom jusqu'à l'année 2011.

Charlie Winston a réalisé quatre morceaux et Jean-Louis Aubert deux. Malo' a rencontré l'ex-membre de Téléphone par hasard, grâce à l'ingénieur du son Bénédicte Schmitt. Il travaille avec elle. Dans le studio ? Une photo d'Aubert. Malo' lâche : "J'adorerais le rencontrer".

Elle lui présente le chanteurs des Insus quelques jours plus tard. "J’ai écouté, il y a quatre ans ses maquettes et j’ai trouvé fantastique", raconte Jean-Louis Aubert. On a pondu quelques chansons, je l’ai aidé à en finir certaines. Je trouve que ce garçon a du talent et même du génie. Il a une vie très dense et donc beaucoup de choses à raconter, émotionnellement."



L'album de Malo Be/Être vient de sortir. Il chantera à Paris le 27 septembre, à Toulouse le 3 novembre, à Bordeaux le 4, à Marseille le 16 et à Nantes le 23 novembre.

