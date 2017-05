publié le 09/05/2017 à 18:46

C'est la soirée des amateurs de musiques du monde, et surtout de l'Europe. Ce mardi 9 mai, la première demi-finale de l'Eurovision est diffusée sur France 4, à 21 heures. L’émission, présentée par Marianne James et l'humoriste Jarry, verra la qualification de dix pays pour la finale de cette 62ème édition du concours, qui aura lieu le samedi 13 mai à Kiev, en Ukraine. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont automatiquement sélectionnés pour la finale. Mais le candidat ultra-favori de l'Eurovision 2017, l'italien Francesco Gabbani, ainsi que les candidats de l'Espagne et du Royaume-Uni viendront tout de même interpréter leurs titres en fin d'émission.



Pour ceux qui ne sont pas amateurs de spectacles musicaux, TF1 diffuse trois nouveaux épisodes de l'adaptation en série télévisée de L'Arme Fatale. Les deux policiers Riggs et Murtaugh reprennent du service et enquêteront notamment sur une série de cambriolages.





Second épisode du "Meilleur Pâtissier"

On signale également pour les cinéphiles que la chaîne C8 propose de voir ou revoir le film Radiostar, avec Clovis Cornillac et Manu Payet. De leur côté, les fidèles des émissions culinaires de M6 retrouveront Le Meilleur Pâtissier. Cette nouvelle formule, qui met en scène non pas des amateurs mais des professionnels de la pâtisserie, verra l'affrontement de nouvelles équipes qui pourront se qualifier pour la finale du concours. À vos marques, prêts, pâtissez !