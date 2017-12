VIDÉO - YouTube Rewind 2017 : 11 détails pop-culture pour résumer l'année

YouTube Rewind: The Shape of 2017 | #YouTubeRewind

publié le 08/12/2017 à 15:50

YouTube continue d'être une plateforme plébiscitée par la jeune génération. Les YouTubeurs créent des contenus et développent une popularité comparable à celle des stars de la télévision d'il y a quelques années.



Comme chaque année YouTube propose donc de rassembler les vidéastes professionnels et amateurs qui ont fait la gloire d'Internet cette année. L'objectif est de proposer une compilation énergique et drôle qui rassemble toutes les stars de la plateforme vidéo en un seul endroit pour l'occasion.

En vérité, YouTube rassemble par pays et par continent ses créateurs de contenus et leurs proposent de réaliser divers tableaux pour détourner (une fois de plus) les vidéos les plus virales de l'année.



Tubes incontestés, gags, phénomènes web... Nous avons isolés quelques unes des références de ce YouTube Rewind pour une plongée dans la culture web de 2017.

1 - L'Amtrack Snow-mo Collision

Il s'agit d'une vidéo postée sur YouTube en mars 2017 et qui comptabilise plus de 12 millions de vues. Un train américain Amtrack a été filmé en slow-motion pendant qu'il projetait des kilos de neige sur les voyageurs au bord du quai.



Du "slow-motion" (ou "slow-mo", terme abrégé pour évoquer un ralenti) et de la neige ("snow" en anglais) donnent donc un jeu de mot tout trouvé pour les anglophones : "snow-mo".

> Amtrak Snow-mo Collision

La vidéo est devenue virale car on peut y observer des passants inconscients avec leurs smartphones se faire submerger par de la neige. Une mini avalanche que tout le monde voit venir de loin mais qui surprend tout de même les pauvres curieux. Un classique de la comédie.

2 - "Despacito"

Le tube de tous les records est devenu l'hymne incontesté de 2017. Avec plus de 4 milliards de vues, le tube du chanteur portoricain a dépassé le titre See You Again du rappeur Wiz Khalifa, bande originale du film Fast and Furious 7, qui affichait quelques 3 milliards de vues sur la plateforme.



En sept mois, la vidéo est aussi passée largement devant le Gangnam Style, interprété par le chanteur sud-coréen Psy, longtemps en tête du classement et qui rassemble aujourd'hui 3 milliards de visionnages.



Naturellement, il n'y a pas que la chanson. Cette petite fille, Niana Guerrero, qui danse dans n'importe quelle situation dès que la chanson passe, a grandement participé à la viralité du tube.

> HIT THAT DESPACITO DANCE (Everytime Despacito Comes On) | Ranz and Niana

3 - "Shape of You"

L'autre chanson importante de l'année - et qui donne son nom à la vidéo Rewind de YouTube - est le tube d'Ed Sheeran Shape of You. Mise en ligne le 30 janvier par le chanteur britannique sur sa chaîne, la vidéo comptabilise en une année un peu moins de 3 milliards de vues.



Fort de cet immense succès, le chanteur s'est autorisé à détourner lui même son titre avec une relecture étonnante du single en compagnie de l'animateur Jimmy Fallon et du groupe The Roots dans le Tonight Show, l'une des plus célèbres émissions américaines.

4 - Shooting Star

Une chute spectaculaire ou ridicule. Un arrêt sur image. Un logiciel de montage et vous avez le succès des centaines de détournement Shooting Star. L'absurdité de la chose est assez difficile à décrire. si vous aimez voir des gens qui tombent et les observer virevolter dans l'espace sur une musique répétitive à souhait, vous serez comblés.

5 - Slime

Le "slime" est une substance gélatineuse, délicieusement répugnante, qui obsède les youtubers et les enfants et ados du monde entier. Des centaines de recettes plus ou moins efficaces et/ou dangereuses ont été partagées sur la plateforme de vidéos.



L'objectif est d'obtenir la matière la plus dégoulinante et de la manipuler pour le plaisir des doigts et des yeux. Rouge, rose, bleu, arc-en-ciel, avec ou sans paillettes, les possibilités sont infinies.



Né initialement en 1984 après la sortie de Ghostbusters (SOS Fantômes), le "slime" retrouve sa gloire d'antan grâce à YouTube. Détail amusant : le fabricant français de colle Cléopâtre, avec le pot, la spatule dans le bouchon et cette odeur si particulière, a enregistré des ventes spectaculaires grâce au "slime" dont elle peut être une excellente base.



La "community manager" de l'entreprise a très vite identifié les principaux influenceurs et leur a envoyé des pots de colle liquide classique. Succès garanti.



Rachetée moribonde en 2000, l'entreprise Cléopâtre, qui affichait en 2002 un chiffre d'affaires de 700.000 euros, table sur 5,8 millions d'euros pour 2017.

6 - L'éclipse totale

C'était un événement presque mondial. Les États-Unis se sont retrouvés plongés dans le noir, pendant quelques minutes, lors d'une impressionnante éclipse solaire.



Alors que cela n'était plus arrivé depuis 99 ans, les passionnés d'astronomie et autres curieux ont pu assister à une éclipse totale.



Si le symbole de YouTube semble former une éclipse c'est naturellement en hommage à cet événement très suivi. Nous vous proposons de redécouvrir les plus belles images de cet événement stellaire.

7- "Look What You Made Me Do"

> Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Pourquoi des tombes et des morts vivants dans le YouTube rewind ? Pas de rapport avec Thriller. Il s'agit de la nouvelle référence en terme de zombies musicaux : le clip de Taylor Swift pour son single Look What You Made Me Do qui a introduit son dernier album Reputation.



Le clip s'ouvre sur une séquence gothique dans laquelle la star, affublée d'un maquillage de zombie, s'extirpe de sa propre tombe sur laquelle est inscrit "Ci-gît la réputation de Taylor Swift".



Une autre séquence la montre assise sur un trône infesté de serpents, un animal auquel elle est négativement comparée par les fans du rappeur.



Quelque secondes après, elle est prise dans un accident de voiture, mitraillée par les flashs d'un groupe de paparazzi. Des dizaines de symboles décortiqués par la presse mondiale et les fans.

8 - "The floor is lava"

Dans la catégorie "Les paris ridicules qui fonctionnent à la perfection" le grand gagnant de 2017 est très certainement "The floor is lava", littéralement "Le sol est de la lave".



Le principe du jeu est simple : un membre d'un groupe crie "The floor is lava" et les personnes présentes doivent trouver un lieu en hauteur pour se protéger de la lave fictive invoquée par ces mots.



Si ça ressemble à s'y méprendre à un jeu qui occuperait le temps des CM1-CM2 de l'école d'à côté, l'aspect régressif est aussi ce qui fait la clef de la popularité du défi. Et le plaisir de voir ses amis paniquer en se jetant sur les rayons d'un supermarché par exemple.

> FUNNIEST The Floor is Lava Challenge Compilation #thefloorislavachallenge¿

9 - Les hand-spinners

On l’a vu à la télévision, dans les rues et sur Internet. Le hand-spinner, cette toupie à trois branches, a rencontré un franc succès auprès des jeunes et des moins jeunes.



Franck Mathais, le porte-parole de JouéClub, indiquait au printemps sur RTL: "Sur l’ensemble du marché français, on est à plus de 300.000 pièces aujourd’hui. C’est un vrai phénomène."



"Comme souvent dans le marché du jouet à cette période de l’année il y a des produits magiques qui apparaissent, ajoutait-il. Et aujourd’hui, en plus des cours de récréation, qui sont un accélérateur incroyable, il y a aussi les réseaux sociaux. C’est un produit qui plaît à la fois aux enfants, aux adolescents et aux adultes, ce qui explique ce succès si phénoménal."

10 - Salt bae

Il coupe de la viande et saupoudre quelques cristaux de sel comme personne. Voici "Salt bae" que l'on peut traduire approximativement en "chéri du sel".



Le boucher turc qui bouge avec une sophistication quelque peu excessive a été l'un des détournements les plus fréquents de l'année. Nusret Gökçe a même obtenu une belle célébrité lui permettant plusieurs restaurants aux quatre coins du globe.

Backpack Kid

Une danse devenue culte. Katy Perry a réalisé une vidéo pour le Saturday Night Live dans laquelle elle interprète son titre Swish Swish.



Elle réunit sur scène des dizaines de drag queens pour l'accompagner avant de céder la place à une jeune homme aux bras minces et particulièrement longs. son visage est impassible. Il porte un simple sac à dos. Mais ses mouvements sont hypnotiques. il n'en fallait pas plus pour qu'il soit imité, copié, mais jamais égalé.