publié le 10/11/2017 à 21:04

Spider-Man qui urine sur Elsa de la Reine des neiges, Peppa Pig torturée chez le dentiste, Hulk "tout nu qui perd son pantalon"... Beaucoup d'enfants retrouvent leurs héros préférés de dessins animées sur YouTube. Cependant, des utilisateurs n'hésitent pas à détourner certains de ces personnages pour les placer dans des scènes de violences ou à caractère sexuel. Par le jeu des algorithmes et du référencement, les jeunes spectateurs se retrouvent donc exposés à ces types de contenus, inappropriés compte-tenu de leur âge.



La plateforme de vidéos en ligne a donc annoncé ce jeudi 9 novembre qu'elle allait mettre en place une nouvelle politique de sécurité d'après le site américain The Verge. Cette nouvelle arrive alors que le New York Times a consacré un reportage sur le sujet. La plateforme s'est défendue en expliquant qu'une politique de sécurité était en discussion depuis un moment et qu'elle n'était pas une réponse directe à la polémique récente.



"Nous sommes en train de mettre en œuvre une nouvelle politique qui limite l'âge de ce contenu dans l'application principale de YouTube lorsqu'il est marqué", a déclaré Juniper Downs, directeur de la politique de YouTube. "Le contenu soumis à une limite d'âge n'est pas autorisé dans YouTube Kids".

Des filtres et une limite d'âge pour les utilisateurs

The Verge rapporte que la première ligne de défense pour YouTube Kids sont les filtres algorithmiques. Mais qu'une fois ce filtre passé, une équipe passe en revue les vidéos qui ont été signalées. Si une des vidéos contient un personnage pouvant atteindre des enfants, elle sera examinée et sera restreinte en raison de son âge, ce qui l'empêchera d'être appliquée à YouTube Kids.



YouTube met également en avant une équipe de bénévoles qu'il appelle ses "collaborateurs", et qui s'emploient à rechercher des contenus inappropriés. Cette nouvelle politique s'appliquera également à la plateforme principale. Le contenu signalé sera limité en termes d'âge, et les utilisateurs ne pourront pas voir ces vidéos s'ils ne sont pas connectés sur des comptes d'utilisateurs de plus de 18 ans.