publié le 26/05/2017 à 08:23

On l’a vu à la télévision, dans les rues et sur Internet. Le hand spinner, cette toupie à trois branches, rencontre un franc succès auprès des jeunes et des moins jeunes : "C’est une vente extraordinaire, plus de 30.000 pièces vendues en même pas un mois", indique Franck Mathais, porte-parole de JouéClub, au micro de RTL. "Sur l’ensemble du marché français, on est à plus de 300.000 pièces aujourd’hui. C’est un vrai phénomène."



Un enthousiasme généralisé que personne n’avait prévu, accéléré par les internautes : "Comme souvent dans le marché du jouet à cette période de l’année il y a des produits magiques qui apparaissent. Et aujourd’hui, en plus des cours de récréation, qui sont un accélérateur incroyable, il y a aussi les réseaux sociaux. C’est un produit qui plaît à la fois aux enfants, aux adolescents et aux adultes, ce qui explique ce succès si phénoménal."

À l'origine, un produit pour les autistes

Avant de devenir un jouet incontournable, ce gadget avait une utilité bien précise : "C’est un produit qui était à l’origine pour les autistes, parce que c’est un produit qui tourne et c’est la rotation qui intéresse les autistes", explique Franck Mathais. "Et puis ce produit est tombé dans le domaine public et il a été repris par des fabricants cette année." Un jouet dont le prix oscille entre 6 et 13 euros environ : en plastique, en métal, lumineux ou phosphorescent, il y en a pour tous les goûts.