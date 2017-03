publié le 29/03/2017 à 16:32

Neuf mois après son arrivée tonitruante dans l'émission très exposée On n'est pas couché, la journaliste Vanessa Burggraf, rare en interview, a répondu, mardi 28 mars, aux questions de Yann Barthès dans Quotidien, son émission d'access diffusée sur TMC. L'ancienne journaliste de France 24 et de TV5 Monde est la partenaire de Yann Moix dans le talk-show emmené par Laurent Ruquier.



Et visiblement, pour la chroniqueuse, qui a fait ses débuts dans Thé ou Café, l'émission de Catherine Ceylac sur France 2, ce passage de l'ombre à la lumière n'a pas toujours été un moment de plaisir. "C'est un exercice très difficile, je m'en suis pris un peu plein la gueule", lâche-t-elle avec le franc parler que l'on lui connaît. "Mais comme tous les chroniqueurs, qui sont passés par cette émission. Les critiques sont là, mais je le savais : que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit de temps en temps dans la presse. C'est violent, mais ça fait partie du jeu."

Sous le feu des critiques

Des remarques violentes à tel point que Vanessa Burggraf a supprimé l'application Twitter de son téléphone portable. "Je ne veux plus en entendre parler (...) Vous tapez votre nom, puis vous voyez le déferlement d'horreurs. Donc, voilà, j'ai arrêté." La journaliste avait notamment été sous le feu des critiques après son fou rire face à Philippe Poutou.

Vous rentrez dans l'arène, c'est une prise de risque chaque semaine. Vanessa Burggraf





En acceptant de participer à l'émission, connue pour ses clashs, Vanessa Burggraf savait où elle mettait les pieds. "Vous y allez un peu, pas la boule au ventre, mais vous rentrez dans l'arène, c'est une prise de risque chaque semaine, et chaque semaine, vous remettez un peu votre titre en jeu", déclare-t-elle, avant de souligner que "le plus compliqué" est de "trouver l'équilibre" entre divertissement et information. On n'est pas couché reviendra la saison prochaine. Laurent Ruquier souhaite que Vanessa Burggraf rempile. Elle ne l'a pas encore confirmé.