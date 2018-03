"On n'est pas couché" : grande première pour Vanessa Burggraf

Vanessa Burgraff va remplacer Léa Salamé dans "On n'est pas couché"

publié le 28/08/2016 à 02:17

La nouvelle saison d'On n'est pas couchés a démarré ce samedi 27 août toujours sous la houlette de Laurent Ruquier et avec une grande nouveauté : l'arrivée de Vanessa Burggraf, échappée de France 24, aux côtés de Yann Moix en remplacement de Léa Salamé.



Exit le flop ten qui inaugurait l'émission l'an passé, mais il reste en ouverture une évocation des sujets d'actualité par Laurent Ruquier. Les invités de l'émission mêlaient comme d'habitude l'actualité et la culture avec la présence des journalistes Karim Rissouli et Antonin André auteurs du livre Conversations privées avec le Président, ou encore de François Berléand.

Nathalie Kosciusko-Morizet était donc la première invitée politique de cette saison. L'occasion pour Vanessa Buggraff de démontrer ses compétences d'intervieweuse chevronnée. Une interview très largement consacrée aux débats autour du burkini. La candidate à la primaire de la droite et du centre en a aussi profité pour révéler qu'elle n'avait toujours pas lu le livre de Nicolas Sarkozy.

Critique culture

Mais pour Vanessa Buggraff, tout de blanc vêtue pour cette première, l'un des défis de cette nouvelle aventure, c'est aussi de s'imposer en critique crédible face à des livres, des films ou des disques. Et c'est peut-être sur cet aspect que les internautes ont été les plus critiques tout au long de l'émission.



Pour cette première édition, la journaliste a fait face notamment à Pierre Deladonchamps venu défendre le film Le fils de Jean. Une interview qui a fait office de bizutage pour la chroniqueuse puisque face aux questions de Laurent Ruquier et de Yann Moix, elle a dû reconnaître qu'elle n'avait pas lu livre dont est issu le film. Mais malgré les piques de ses partenaires, Vanessa Burggraf a aussi su montrer qu'elle avait travaillé ses sujets. Pour cette première, certains sur twitter ont aussi demandé de l'indulgence pour la nouvelle chroniqueuse.

Pardonnez-moi mais Vanessa Burggraf n'a pas vu la pièce de théâtre, pas lu le livre... Sinon elle sait qu'elle est chroniqueuse dans #ONPC ? — Perfect Illusion (@Passionateboy_B) 27 août 2016

Déçu par Vanessa Burggraf qui n'élève pas le débat, cherche la petite bête et n'intervient qu'en aboyant. On a besoin de mieux que ça. #ONPC — David Choel ¿¿ (@DavidChoel) 27 août 2016

Bonne rentrée pour @VanessaBurggraf ! J'ai beaucoup aimé retrouver l'émission & les débats dont politiques ! #ONPC pic.twitter.com/cNr1T7vnnW — Corentin Louaner (@TvCocorico) 27 août 2016