publié le 19/03/2017 à 01:00

Premier invité politique de la soirée sur le plateau d'On n'est pas couché samedi 18 mars, Florian Philippot est rapidement entré dans un dialogue animé avec l'animateur de l'émission, Laurent Ruquier. Estimant que Marine Le Pen et le Front National sont particulièrement ciblés par les médias, le député européen et vice-président du FN a notamment déploré le fait qu'il n'ait "pas vu beaucoup de caméras cachées" utilisées lors de reportages sur les camps des autres candidats à la présidentielle comme Emmanuel Macron, François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon.



Il faisait référence en particulier à un reportage diffusé jeudi 16 mars dans l'émission de France 2 "Envoyé Spécial", consacré aux "hommes de l'ombre" du parti, et dans lequel un témoin anonyme, ex-proche du GUD (Groupe union défense), accusait notamment Frédéric Chatillon et Axel Loustau, proches de Marine Le Pen, d'être des "nazis". Un reportage réalisé à l'aide d'une caméra cachée et qui a provoqué la colère de la direction du FN.

Affirmant que certains médias, dont le quotidien Le Monde, soutenaient Emmanuel Macron, l'adversaire possible de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, Florian Philippot a ensuite accusé Laurent Ruquier lui-même d'être "un militant anti-FN". L'animateur a répondu en demandant à son invité s'il l'avait déjà vu une fois dans une quelconque manifestation politique. Florian Philippot lui reproche alors d'avoir, avec le public de son émission, déjà fait des mises en scènes hostiles à Marine Le Pen.