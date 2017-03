Chris Marques: "Je n'aime pas le style de Yann Moix"

publié le 26/03/2017 à 11:10

Bis repetita. Comme hier dans On refait la télé, Chris Marques a la parole libre dans On fait la télé ce dimanche. On connaissait sa sévérité dans le concours de danse de TF1, on constate son inclémence vis à vis de la télévision. Rude, mais juste. Intransigeant mais bienveillant. Quand le juré Marques juge son homologue Moix, voici le résultat: "Je n'aime pas son style, mais c'est un métier, un rôle qu'il joue. On lui demande d'être aussi dur. Je lui donne un 5/5 car il remplit son rôle parfaitement." Et de poursuivre: "Est-ce que ses interventions me plaisent? Non. C'est pas ce que j'ai envie de voir à la télé. C'est frontal. Je n'ai pas besoin de plus de confrontation à la télé, mais d'un peu plus de rêve." (Voir video ci-dessous)



De rêve, il en sera également question (ou pas) dans l'émission menée par Eric Dussart et Jade. Une plongée dans l'univers des années 80 (Chris Marques est metteur en scène de la tournée) dans le Jukebox RTL qui jouera des génériques de cette époque culte. Sera-t-il capable de les reconnaître? Et vous ?

