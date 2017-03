publié le 19/03/2017 à 06:00

Après le passage du vice président du Front National Florian Philippot sur le fauteuil d'"On n'est pas couché", c'est Christophe Castaner, porte-parole d'Emmanuel Macron, qui s'est prêté à l'exercice redouté de l'interview face à Laurent Ruquier, Vanessa Burggraf et Yann Moix. Après que l'association de lutte contre la corruption Anticor a dénoncé des incohérences entre les revenus et le patrimoine déclarés par la candidat d'En Marche ! à la présidentielle, il a tenu a répondre à ces accusations.



Il a d'abord affirmé qu'Emmanuel Macron était "certainement le seul candidat qui joue la totale transparence depuis le début" et qu'il avait publié de bonne grâce "ses comptes et son patrimoine". Dans une déclaration d'intérêts signée en 2014, Emmanuel Macron avait fait état de 3.3 millions d'euros de revenus entre 2009 et 2014, période où il était employé par la banque d'affaires Rothschild, puis comme secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Dans une autre déclaration faite à la même période, il déclare un patrimoine de 1.2 millions d'euros et un endettement de 1 million d'euros, soit un patrimoine net de 200.000 euros.

Une somme qui soulève de nombreuses interrogations. Emmanuel Macron s'est justifié en expliquant ce décalage par la hausse de cotisations sociales auxquelles il était assujetti à cause de son statut d'indépendant lorsqu'il était banquier d'affaires. Sur le plateau d'"On n'est pas couché", Christophe Castaner a rappelé que le candidat n'avait ni "planqué", ni "dilapidé" quoi que ce soit, ajoutant qu'Emmanuel Macron avait en outre "effectué des travaux dans sa maison". Il a également ajouté que l'ex-ministre de l'Économie n'était "pas un homme d'argent".