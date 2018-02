publié le 14/02/2018 à 22:28

Tout le monde a ses petits plaisirs culinaires coupables... Même les grands chefs. Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran ont dû révéler leurs habitudes alimentaires inavouables. Ce mercredi 14 février, les candidats de Top Chef ont la mission de sublimer les péchés mignons des chefs. En cas de réussite, ils se qualifient pour la prochaine semaine de compétition.



Lorsque vient le tour de Michel Sarran, ce sont ses filles Emma et Camille qui font la visite guidée de la cuisine de leur père. Une vidéo diffusée devant tous les concurrents dévoile un placard rempli de gâteaux et de sucreries. Mais pire encore ! On découvre, une fois le frigo ouvert, que le chef toulousain raffole d'un aliment assez inattendu : le croque-monsieur sous-vide.

Une découverte qui amuse beaucoup Philippe Etchebest et Hélène Darroze. "Oh la honte !", s'esclaffe cette dernière. "Il y a des moments où je rentre tard, et je tombe dans la facilité", est obligé de reconnaître Michel Sarran, le sourire aux lèvres, sachant que le tour des autres jurés arrive.