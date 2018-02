publié le 14/02/2018 à 22:45

Les casseroles et les esprits s'échauffent en cuisine. Tara et Thibault sont en duo pour transformer un aliment inavouable d'un chef en plat gastronomique. Alors qu'ils revisitent le croque-monsieur sous la forme de roulés, la tension est palpable entre les deux candidats.



La chef consultante, qui ne manque pas de se brûler les doigts, ne supporte pas que son coéquipier l'appelle "poupée". Après un premier accrochage, la friction montre d'un cran quand Thibault veut rajouter du beurre, ce qui n'emballe pas vraiment sa partenaire.

Entre la volcanique Tara et le fougueux Thibault, les injonctions fusent, le beurre passe de mains en mains et les candidats finissent par s'emmêler les pinceaux. Une engueulade qui ne passe pas inaperçue auprès d'Hélène Darroze. "Non mais oh, on n'est pas dans Scènes de ménages, on est à Top Chef les enfants", sermonne-t-elle.