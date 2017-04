publié le 07/04/2017 à 16:58

Les petits poussins vont enfin se dire "oui". L'un des couples mythiques de la série Scènes de ménages va célébrer son mariage dans un prime inédit le mardi 11 avril sur M6. La chaîne a diffusé quelques extraits en avant-première pour attendre l'heureux événements.



Dans la vidéo ci-dessous on voit notamment Audrey Lamy, qui joue Marion, hausser le ton avec une autre mariée qui est interprétée par sa sœur, Alexandra Lamy.

Audrey Lamy avait déjà posté un petit indice sur Instagram en février dernier, demandant à ses fans, sous une photo avec sa sœur : "Et si on tournait un truc ensemble ? Ca vous ferait plaisir !?". C'est la première fois que le programme court de M6 invite Alexandra Lamy en guest-star. Elle sera accompagnée de Michaël Youn, qui jouera un prêtre, et de Laurent Boyer, qui donnera la réplique à Valérie Karsenti et Frédéric Bouraly. Scènes de ménages : ça va être leur fête ! est la neuvième émission spéciale du programme.