Quels programmes privilégier durant la soirée du 3 janvier ? Une nouvelle série médicale et une soirée spéciale de "Scènes de ménages" promettent de charmer le public.

Les téléspectateurs qui ont aimé Urgences et ses dérivés aimeront Chicago Med. Cette nouvelle série médicale débarque le 3 janvier à 20h55 sur TF1. Créée par Dick Wolf, elle est un dérivé de Chicago Fire et Chicago Police Department. On y fait la connaissance d'une équipe de médecins attachants, notamment un bel interne rouquin qui s'acharnera à sauver un blessé, lequel pourra au mieux survivre.



Autre temps fort : le prime spécial de Scènes de ménages sur M6. Les héros de cette série française se retrouvent dès 21 heures pour des vacances à la montagne. Depuis 2008, ce programme court de la sixième chaîne en dit long sur les goûts du public. La fiction compte 4 millions de fidèles, avec des pointes qui lui ont permis en décembre d'être deux fois en tête des audiences, toutes chaînes confondues. On le rappelle, c'est le quotidien de cinq couples qui, comme des droites parallèles, ne se rencontrent jamais. On note, également, la diffusion de Stromae, l'homme aux deux visages. Un beau portrait du jeune chanteur au succès colossal, à 20h55 sur W9.