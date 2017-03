"On n'est pas couché" : Dupont-Aignan, Mariton et Cheminade sont invités

publié le 25/03/2017 à 17:46

À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Vanessa Burggraf et Yann Moix recevront trois hommes politiques dans la soirée du 25 mars. Deux candidats à l'élection présidentielle seront présents sur le plateau d'On n'est pas couché : le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France !) et l'inclassable Jacques Cheminade. Hervé Mariton, candidat recalé à la primaire de la droite et du centre, participera également à l'émission de ce samedi soir.



Nicolas Dupont-Aignan a fait beaucoup de bruit au cours de la semaine passée en quittant le plateau du 20h de TF1, samedi 18 mars, pour protester contre l'organisation du premier débat présidentiel du 20 mars. La rédaction de TF1 n'avait convié que les cinq candidats les mieux placés dans les sondages pour ce premier événement avant le premier tour. Le candidat de Debout la France ne s'est pas laissé abattre pour autant et reste persuadé de pouvoir doubler François Fillon avant le premier tour, le 23 avril prochain.

Le comédien Lambert Wilson sera également présent ce samedi. Actuellement à l'affiche de Telle mère, telle fille, dont il partage l'affiche avec Juliette Binoche et Camille Cottin, il viendra également parler du film Corporate, dans lequel il joue au côté de Céline Sallette. Enfin, l'équipe de Laurent Ruquier se penchera sur le dernier roman d'Isabelle Saporta, Du courage !, en présence de son auteure.