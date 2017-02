VIDÉO - L'avocat pénaliste était l'invité d'"On n'est pas couché", le talk-show de France 2, samedi 4 février.

05/02/2017

Quel avenir pour François Fillon ? Au cœur de l'actualité depuis les révélations du Canard Enchaîné au sujet de l'emploi fictif présumé d'attachée parlementaire qu'aurait occupé son épouse Penelope, lorsqu'il était sénateur, le candidat des Républicains a contre-attaqué à La Villette le 29 janvier, en se présentant à ce meeting fondateur au côté de son épouse.



Une image symbolique à laquelle Éric Dupont-Moretti, le célèbre avocat-pénaliste, a peu goûté. "Je n'aime pas les foules qui applaudissent Penelope Fillon", a-t-il raconté (voir la vidéo ci-dessus) sur le fauteuil bleu de Laurent Ruquier, chef d'orchestre de l'émission de France 2 On n'est pas couché. "Mais je n'aime pas non plus l'hallali", a ajouté Acquitator, s'offusquant devant les déclarations accablantes de ceux qui pensent à écarter l'ex-premier ministre de la course à la présidentielle. "Lequel d'entre nous a vu les pièces ? Il paraît qu'il a versé un sac à dos de pièces (preuves que François Filon a communiqué aux enquêteurs, ndlr) (...) Je dis seulement attendons une minute (...) Ou c'est un travail fictif bidon ou ça ne l'est pas. Je dis attendons une minute."



Éric Dupont-Moretti a enfin fait le parallèle entre les affaires François Fillon et Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre socialiste du Budget a été condamné à trois ans de prison avec sursis pour fraude fiscale. "Pour moi cet homme a été très lourdement sanctionné par la justice mais surtout je n'aime pas ce sentiment d'hallali, qu'on puisse donner des coups de pieds à un homme à terre. La vie privée de cet homme est devenue un enfer."