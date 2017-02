Selon un sondage Ifop pour le "JDD", plus de 60 % des sympathisants Républicains souhaitent, eux, son maintien.

François Fillon, lors d'un meeting à Caen le 21 octobre 2016

par Ambre Deharo publié le 05/02/2017 à 10:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le Penelopegate viendra-t-il à bout de François Fillon ? Le candidat LR à l'Élysée a récemment affirmé dans une vidéo Facebook qu'il était la victime de "calomnie" et de "bassesse", et demandait à son électorat de l'aider à rester fort dans les épreuves qu'il traverse en ce moment. Mais renoncer, sans façon... alors que dans l'opinion publique, le maintien de sa candidature divise. Ainsi, selon un sondage Ifop pour le JDD, publié le 4 février au soir, près de 68 % des Français souhaitent que l'ancien Premier ministre se retire de l'élection présidentielle. Soit deux français sur trois.



Résultat différent en ce qui concerne les sympathisants de droite. Selon le sondage, ils sont près de 64 % à vouloir que François Fillon se maintienne dans la course. Contre seulement 21 % chez les sympathisants de gauche. Et une tendance similaire se dégage du côté de l'électorat du Front National. Ils sont 59 % à estimer que le candidat républicain devrait se désister. Les soupçons d'emplois fictifs concernant Penelope Fillon et deux des enfants du couple coûtent cher au député, lui qui souhaitait se présenter comme la figure transparente de cette élection. Fin janvier, il perdait même quatre points de popularité. Compte tenu de la situation, l'idée émerge qu'un plan B devrait peut-être être étudié. François Fillon, de son côté, envisage de faire une "opération transparence" à la télévision, selon les informations de RTL.



Cependant, dans le cas d'un renoncement de la part du candidat, l'homme qui, selon les sondés par l'Ifop, serait le plus à même de le remplacer n'est autre que Xavier Bertrand. Il est plébiscité par 39 % des sondés, suivi par François Baroin (38 %). Un chiffre qui monte même à 59 % chez les sympathisants de droite.