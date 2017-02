Présidentielle : Alain Juppé sera-t-il le remplaçant de François Fillon ?

ECLAIRAGE - Alors que 68% des Français estiment que François Fillon devrait renoncer à la course pour la présidentielle, la liste de ses potentiels remplaçants commence à se faire connaître. Parmi eux : Alain Juppé

Combien de temps François Fillon va-t-il tenir ? Le républicain est au cœur d'un scandale financier depuis les révélations sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse Penelope Fillon. Comme si un scandale en entraîné un autre, le site d'investigation Mediapart a révélé samedi 4 février que l'ancien Premier ministre a encaissé plusieurs chèques qui ne lui étaient pas destiné, preuve d'un système de détournement d'argent public, lorsqu'il était au Sénat.



De mois en moins populaire, le chef de file de la droite a perdu entre 4 et 6 points en un mois, selon un sondage BVA-Salesforce. 68% des Français estiment que François Fillon devrait abandonner la campagne présidentielle, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. En coulisse certains évoquent le nom d’Alain Juppé. Pourtant, le perdant de la primaire n'a aucune envie de jouer les seconds rôles. Il a déclaré deux fois publiquement qu'il n’était pas question qu'il reprenne le flambeau.

"À l'instante, la question ne se pose pas"

Cependant, les propos du maire de Bordeaux ne sont pas tout à fait clairs : "Je n'ai pas du tout l'intention de me lancer dans une opération de repêchage. À l’instante, la question ne se pose pas : c'est François Fillon notre candidat", avait déclaré le républicain lors d'une interview à Bordeaux. La question ne se pose donc pas à l'instant précis, mais plus tard, qui sait ? Alain Juppé est-il en train d'y réfléchir ?



Depuis sa déroute en novembre dernier, l'ancien candidat à la présidentielle peut-il revenir et avec quel programme ? Alain Juppé conserve un atout de poids : il séduit les Centristes. Face à la montée d'Emmanuel Macron, c'est aujourd'hui à droite une arme bien utile. Le président du MoDem François Bayrou a par ailleurs annoncé samedi 4 février sur le plateau de "On n'est pas couché", qu'il soutiendrait Alain Juppé si ce dernier décidait de revenir. Des propos confirmés le lendemain au Grand Jury.