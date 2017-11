publié le 30/11/2017 à 15:55

À 20 ans, Vanylle Emasse a été élue Miss Mayotte 2017. Elle aura donc l’honneur et le privilège de représenter sa région au cours de l’élection Miss France 2018 en décembre prochain.



Née à Evry, en région parisienne, cette passionnée de linguistique suit actuellement des études de langues étrangères appliquées (LEA) à la faculté d’Aix-en-Provence. Avec, comme objectif en tête, d’intégrer une école de journalisme une fois le diplôme décroché, afin de pouvoir travailler à la télévision.



La jeune femme compte parmi ses loisirs la lecture, le dessin, la danse, la mode, la guitare… Hyperactive, elle multiplie les hobbies et ne s’arrête jamais. Si elle remporte le précieux diadème, elle n’aura pas le temps de se reposer, représentant l’hexagone pendant une année à travers la France et le monde entier.



Saura-t-elle se distinguer de ses 29 rivales et remporter la si convoitée écharpe de Miss France 2018 ? Réponse le 16 décembre à Châteauroux.