publié le 28/11/2017 à 13:47

L'une des actrices préférées des Français revient à ses premières amours. Après 13 mois d'absence, Laëtitia Milot est de retour sur le tournage de Plus belle la vie pour reprendre son personnage de Mélanie Rinato dans le quartier du Mistral. C'est la comédienne elle-même qui a dévoilé la nouvelle sur Twitter, par le biais de photos prises avec Michel Cordes et Laurent Kerusoré, deux comédiens de la série.



Découverte par les téléspectateurs grâce à la fiction phénomène de France 3, Laëtitia Milot a interprété le rôle de Mélanie jusqu'en 2013, avant de voir sa notoriété s'envoler après sa participation à Danse avec les stars. Devenue chouchoute du public, TF1 en fait dans la foulée une star de ses séries.

Ses cartons en prime time avec La Vengeance aux yeux clairs et Quand je serai grande je te tuerai l'ont encrée comme une comédienne hyper bankable pour la chaîne. Côté vie privée, Laëtitia Milot a mené un combat pour sensibiliser l'opinion publique à l'endométriose, dont elle souffre, et qui compliquait ses projets de maternité.





Il y a quelques semaines, elle a d'ailleurs annoncé qu'elle était enceinte via les réseaux sociaux. L'actrice entame donc un retour dans Plus belle la vie. Son personnage était à Paris depuis plus d'un an. Laëtitia Milot a également tourné récemment une comédie romantique pour TF1 et avec Philippe Bas, qui s'appellera Coup de foudre à Bora-Bora.