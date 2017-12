Iris Mittenaere est le mannequin le plus recherché sur Google en 2017

publié le 15/12/2017 à 13:39

Après avoir conquis l'univers, Iris Mittenaere a conquis le cœur des internautes français. L'ancienne Miss France, devenue Miss Univers 2016, est arrivée en tête du classement des mannequins les plus recherchés en 2017 sur Google en France, d'après un bilan publié par l'entreprise américaine. Sa victoire à l'élection internationale a sans aucun doute augmenté sa popularité sur les réseaux sociaux et donc fait exploser les recherches Internet.



La deuxième place du podium est occupée par Tatiana Silva, mannequin et présentatrice météo sur TF1. Elle était dernièrement en finale de Danse avec les stars, qu'elle n'a finalement pas remporté. Les deux françaises distancent une star internationale, l'actrice et mannequin Gal Gadot, qui a incarné Wonder Woman au cinéma, notamment dans Justice League, sorti en novembre dernier. Adriana Karembeu, Emily D'Angelo, Estelle Lefébure et Kaia Gerber font elles aussi parties du classement.