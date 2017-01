VIDÉO - "Les 12 Coups de Midi" : Claire abandonne à la surprise générale

Celle qui a détrôné Christian, le plus grand candidat de l'émission, a surpris le public avant le générique de fin.

Claire lors de l'émission du 15 janvier 2017

15/01/2017

Claire devait être la remplaçante de Christian, le plus grand "Maître de midi" du célèbre jeu de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann chaque jour à l'heure du déjeuner. Ce dimanche 15 janvier pour sa première émission après avoir éliminé Christian, Claire a pourtant été brillante, remportant les épreuves les unes après les autres avant de se retrouver face à l'Étoile mystérieuse, le Graal du jeu. Cependant malgré sa grande culture et son plaisir à participer à l'émission, Claire a annoncé à la surprise générale, qu'elle ne reviendra pas sur TF1 lundi 16 janvier pour continuer l'aventure.



"Claire nous a dit quelque chose avant le début de l'émission, a lancé le présentateur avant de céder la parole à sa candidate. "Demain matin j'ai un examen de droit administratif et de droit pénal l'après-midi, je ne pourrais pas être sur le plateau", s'est excusée Claire qui est étudiante en droit.



C'est donc l’ultime rivale de Claire, Christelle, qui sera de retour dans les 12 Coups de midi a prévenu Jean-Luc Reichmann tout en garantissant une nouvelle chance pour Claire. "Il y a une règle : Christelle revient demain, mais vous (Claire, ndlr) pourrez retenter votre chance, vous ne serez plus Maître de midi mais vous retenterez votre chance autour de l'étoile", a conclu le présentateur.