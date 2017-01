La jeune femme a avoué sa grande admiration pour le plus grand "Maître de Midi", Christian, qui repart avec la coquette somme de 809.392 euros.

Claire embrassant Christian après sa victoire aux "12 coups de midi"

par Aymeric Parthonnaud publié le 14/01/2017 à 14:38

Christian, le candidat des 12 coups de midi sur TF1 qui battait des records a trouvé en Claire une concurrente redoutable capable de le détrôner après 193 émissions. Jeune, blonde et "hyperactive" selon ses propres termes, Claire a réalisé ce que des centaines de concurrents n'ont pas réussi : dérober la précieuse "Étoile" à Christian.



Interrogée par Jean-Luc Reichmann peu avant le duel face à Christian, Claire s'est présentée comme une femme qui avait une soif d'apprendre ; un attrait récent pour la culture générale qui lui sera sans doute fort utile pour les émissions suivantes. "Je n'ai pas eu la chance de le faire (étancher sa soif d'apprendre, ndlr) quand j'étais plus jeune parce que j'ai perdu mes parents très jeune, confiait-elle sur le plateau de TF1. Et puis j'ai un petit handicap de naissance qui fait que je ne vois pas très bien de loin... et de près aussi d'ailleurs. Je me suis dit j'ai envie de me battre, de ne pas m’apitoyer sur mon sort, de rebondir, d'apprendre, de bouger.... C'est pour ça que j'essaye toujours d'être pétillante et positive".

Quelques instants après, Claire remportait la victoire face au champion historique de l'émission, s'excusant presque d'avoir gagné. Le lendemain, dimanche 15 janvier, Christian reviendra dans Les 12 coups de midi pour récupérer son gros chèque de 809.392 euros.