Une révélation de Jean-Luc Reichmann risque de relancer les accusations de tricherie à l'encontre de son champion.

Crédit : Capture / TF1 Christian entretient le mystère autour de sa compagne

On ne présente plus Christian, le prodige des 12 coups de midi. À 52 ans, il s'impose comme le plus grand participant de l'histoire de l'émission quotidienne de TF1. Son succès est sans précédent : au 30 septembre 2016, il comptabilise 178 participations, et sa cagnotte s'élève à 772.542 euros. Un triomphe qui n'arrive pas sans son lot de détracteurs : l'indétrônable Christian fait souvent l'objet d'accusations de tricherie de la part des internautes. Une révélation survenue lors de l'émission risque de relancer les soupçons.



Comme tous les fans de l'émission le savent, Christian n'a qu'une faiblesse : l'Étoile mystérieuse. Un segment de l'émission durant lequel il doit deviner l'identité d'une célébrité, dont la photographie est partiellement cachée par des cases sur un écran. Cette partie de l'émission ne remet pas en question sa place dans le jeu de Jean-Luc Reichmann, mais peut lui permettre de remporter des cadeaux supplémentaires. Et s'il échoue constamment à découvrir cette personnalité-mystère, ce n'est pas faute de s'aider... d'Internet.

Un petit tour sur le Web...

C'est lors de l'émission du 28 octobre que Jean-Luc Reichmann a vendu la mèche : "Cela vous démange, parce que vous êtes comme un fou sur Internet", lance-t-il au candidat. "Chaque soir, vous faites ça en rentrant, vous allez taper sur vos ordinateurs..." Celui que le présentateur surnomme le Professeur admet chercher un peu d'aide sur le Web, avec les quelques parties de l'image que révèlent les cases manquantes de l'Étoile mystérieuse : "Je cherche un peu avec les fauteuils et les tenues. Mais il manque encore des indices".



Ces déclarations suffiront probablement à déclencher de nouveau les foudres des internautes. Cependant, comme le fait remarqué Le Figaro, les recherches du participant ne le mènent nulle part : puisque cette aide informatique ne lui permet pas de trouver l'Étoile mystérieuse, difficile de considérer cette technique comme une fraude. Cette astuce lui permettra-t-elle de réussir ? Il ne faut pas oublier que l'émission spéciale de Noël, diffusée le 24 décembre, a prouvé que Christian n'est pas invincible : ce soir-là, il a perdu face à Hakim, un ancien champion. Heureusement pour Le Professeur, il ne remettait pas son titre en jeu lors de cette émission exceptionnelle.