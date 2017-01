Maître incontesté du jeu de TF1 depuis juillet 2016, le quinquagénaire est la cible d'attaques régulières. Mais pourquoi Christian suscite-t-il tant de haine ?

Crédit : Capture / TF1 Le succès de Christian, le Maître de midi, agace certains téléspectateurs

par Sylvain Zimmermann publié le 02/01/2017 à 18:06

La bonne fortune de Christian ne plaît pas à tout le monde. Si le candidat des 12 coups de midi sur TF1 est admiré par de nombreux téléspectateurs pour son incroyable culture générale et son sixième sens aiguisé, il est également la cible d'attaques violentes. D'abord accusé de tricherie, c'est aujourd'hui sa personnalité qui agace certains.



L'ancien travailleur social, papa de deux garçons, et qui a trouvé l'amour pendant l'aventure, semble imbattable. Il est sans conteste le plus grand champion des jeux télé. Présent dans l'émission depuis juillet dernier, "le professeur" a débuté la nouvelle année en fêtant sa 180ème victoire. Ses gains dépassent désormais les 800.000 euros ! La barre du million d'euros, l'objectif qu'il s'est fixé, se rapproche chaque jour un peu plus.



Résultat : certains se demandent quand le règne de Christian va enfin s'achever. Depuis la publication d'une série de tweets du Zappeur Fou évoquant la date supposée de son élimination en janvier, de nombreux fidèles de l'émission de Jean-Luc Reichmann comptent les jours. Et ce n'est pas la défaite du quinquagénaire pendant Les 12 coups de Noël qui les a calmés.

Les téléspectateurs aimeraient un candidat "plus humain" ?

Pourquoi Christian suscite-t-il tant de jalousie et tant de haine ? Thierry Beccaro, l'incontournable présentateur de Motus sur France 2, a une explication à ce phénomène. "Un candidat qui répond facilement aux questions d'un jeu prend peu à peu confiance. Et sans s'en rendre compte devient plus froid", explique-t-il dans une interview à Télé Loisirs.fr.



L'animateur de jeu télévisé va même plus loin. Selon lui, le candidat s'éloigne du téléspectateur : "Les grands champions comme Christian dans Les 12 coups de midi sur TF1 perdent en sympathie et pour certains téléspectateurs, ils deviennent carrément antipathiques." Pour l’animateur de France 2, les fidèles d'une émission ont "besoin de s’identifier", or ils le font plus facilement avec un "mec qui hésite et se plante de temps en temps". Quelque part, ils cherchent "quelqu'un de plus humain" que Christian.

Face aux attaques, Christian préfère rester philosophe

Qu'en pense l'intéressé ? L'actuel Maître de midi a toujours préféré ne pas répondre aux critiques, même les plus virulentes. "Ces remarques ne me touchent absolument pas, avait-il confié à Télé-Loisirs.fr Au début, je faisais quelques mises au point. mais j'ai laissé tomber. Je sais que c'est virulent et parfois même diffamatoire. Mais je ne porterai pas plainte parce que ce serait une perte de temps."